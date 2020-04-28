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كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:03 مساءً - أجرت الفنانة ” دينا الشربيني ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها ” القاهرة الآن ” المذاع على قناة الحدث تحدثت فيها عن مسلسلها الجديد ” لعبة النسيان ” الذي يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني .
وأشادت لميس الحديدي بالمسلسل وبالدور الذي تلعبه ولطاقم العمل إنه يستحق المشاهدة .
وأعربت دينا الشربيني عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها تجاه المسلسل رغم الصعوبات التي واجهتهم أثناء التصوير مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .
وأضافت إنها تحب الأدوار والشخصيات المركبة وإنها واجهت به صعوبة خاصة مع عودة الذاكرة للبطلة ” رقية ” على مدار الحلقات وقيامها بأداء عدة شخصيات .
وأشارت إلى أن التصوير مازال مستمرا إلى الآن لتصوير باقي العمل قائلة : ” كنا في حالة ترقب حتى انتهاء القائمين من اعتماد الإجراءات الاحترازية .. موضوع كورونا مخوفني وببقى مرعوبة وأنا نازلة الشغلو لو كان الخيار بإيدي مكنتش هنزل وأكمل التصوير ” .
وعن عمرو دياب أعربت دينا الشربيني عن امتنانها له على تشجيعه لها دائما وطمأنتها وأنه صريح جدا ويعطيها رأيه بوضوح .
وبتعليقها على قول عمرو دياب بأن ” دينا بتطلع مني أحلى ما فيا ” .. ردت دينا على ذلك قائلة : ” عمرو اللى بيطلعه فيا أحلى بكتير ” .
وتابعت : ” هو بيديني إقبال على الحياة وعاوزة أكون أحسن وأعمل اللي أقدر عليه .. وكل حاجة فيا بقت أحسن من ساعة ما عرفته ” .
كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني عن عمرو دياب : ” كل حاجة فيا بقت أحسن من ساعة ما عرفته “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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