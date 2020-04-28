سيرين عبد النور ونادين نجيم معاً لأول مره؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:03 مساءً - يعد انتشار فيروس كورونا حول العالم وفرض حظر التجوال، السبب الرئيسي في توقف العديد من الأعمال الدرامية وتأجيل عمليات التصوير منذ منتصف شهر مارس الماضي، وادي ذلك لخروج كثير من الأعمال الدرامية خارج الموسم الرمضانى لهذا العام .

ولنفس السبب خرجت النجمتان سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم من السباق الرمضاني لهذا الموسم، وقد أعلنت سيرين عبد النور عن تقديمها برنامجاً جديداً، يُعرض كسهرات مباشرة خلال شهر رمضان ويشاركها تقديمه الفنان أحمد فهمى، على أن تكون سيرين في استديوهات mbc في بيروت، ويكون فهمي في القاهرة، والرابط المشترك بينهما هو الشاشات المفتوحة، أما لقاء الضيوف فسيتم عبر تقنية سكايب التي باتت ضرورية في زمن كورونا.

حيث تحدثت معلومات عن لقاء سيجمع عبد النور مع نادين نسيب نجيم في حوار خاص عن الدراما والحجر المنزلي وخروجهما من السباق الرمضاني الحالي بسبب كورونا.

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وعلي صعيد متصل ، قالت سيرين إنها سعيدة لأنها استضافت الفنانة نانسي عجرم في الحلقة الاولى وفي انتظار مزيد من الحلقات مع نخبة من المع نجوم الغناء والدراما العربية في هذا البرنامج الجديد “سهرانين معاكم”،

يُذكر أن عبد النور تعاونت سابقاً مع قنوات الـ mbc في برنامج “الديفا” الذي عُرض نهاية السنة الماضية على منصة شاهد “علي إم بي سي “وحقق نجاحًا كبيراً.