حركة الحذاء تفضح فبركة حلقة أمينة خليل في «رامز مجنون رسمي».. تعرف على سعره؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة المصرية أمينة خليل ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

الفنانة المصرية فاجأت رامز جلال في بداية الحلقة بطلب غريب، حيث طلبت منه أن يخلع لها حذائها، وهو ما نفذه رامز بالفعل، مما أثار جدلا كبيرا بين الجمهور.

وقد اتضح أن حذاء أمينة خليل من دار أزياء “غوتشي” الإيطالية، ويبلغ ثمنه 836 دولارا أميركيا، وهو ما دفع الجمهور لاتهم الفنانة بفبركة حلقتها في البرنامج، ومعرفتها بتفاصيل المقلب والذي يتضمن في إحدى فقراته نزولها في الماء.

وكان رامز جلال قد بدأ الحلقة بوصلة سخرية من رموش أمينة خليل، وذلك بعدما طلبت من المساعدة ضبطها لها وقال رامز جلال في تعليقه: “تركيب رموش الرجالة مخدوعين”.

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كما علقت الفنانة أمينة خليل على فستان الفنانة رانيا يوسف، والذي شاركت به في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي و سمي إعلاميًا بفستان الأزمة، مؤكدة أنه لا يليق.

ووصفت صورة رامز جلال بالـ “رذل”، قبل أن يفاجئها بخروجه من خلف البوستر ليحاول الانتقام منها بسبب ذلك، وحذرته خلال الحلقة من ملامستها بعد أن قام بلمس وجهها.

وخلال الحلقة هددت أمينة خليل، رامز جلال، بالابتعاد عن ملابسها وهو الأمر الذي لم يستجيب له بعد أن وضع صبغة للشعر على رأسها، وحذرته أمينة خليل من المساس بحذائها وطلبت منه أن يقوم أحد بنزعه حتى لا يتأثر لأنها تحبه كما أنه غالي الثمن وهو الأمر الذي أدى إلى سخرية رامز جلال منها مؤكدًا أنه بلا قيمة.

واضطر رامز جلال للاستجابة لطلبها ونزع حذائها بنفسه وطلب وضعه في غرفته الخاصة ووصف الأمر بأنه الأغرب.