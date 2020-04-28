شويكار عن كورونا: الناس بتتدلع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب طويل عادت الفنانة المصرية شويكار، للحديث عن الأدوار الكوميدية التي قدمتها والشروط الواجب توافرها في الأدوار الكوميدية النسائية.

شويكار، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن الأدوار الكوميدية للنساء تستدعى خفة الدم إلى جانب الموهبة، حتى تستطيع الممثلة أن تحظى بإعجاب المشاهدين، وتحقق نجاحًا لا تنساه ذاكرة الفن.

وأضافت: “أنا دمى خفيف وربنا خلقني كدا وعائلتي كلها دمهم خفيف، وهذا ما ساعدني”.

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وتابعت: “أتابع الأعمال الفنية الجديدة ومعجبة بكثير من الممثلات ويبهرني أدائهم بفضل موهبتهن في التمثيل، فمصر بها قامات فنية عالمية وعليه يجب أن يستمر الفن المصري في مواصلة مسيرته”، مشددة على أن الأعمال الفنية غير الملائمة لا تؤثر مطلقًا في تاريخ الفن المصري، الذي به عمالقة وممثلين عالميين.

كما تحدث خلال المداخلة عن فيروس كورونا، قائلة، إن مؤسسات الدولة المصرية، تبذل مجهودًا كبيرًا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”، ولكن هناك حالة من الاستهتار من قبل البعض ممن لا يتبعون الإجراءات الوقائية والطبية.

وأضافت: “عاوزة أقول للناس أحنا بندلع دلع ..الحكومة بدلعنا وعماله ترش والقنوات تقول اغسلوا أيديكم وبعدين ليه كدا نهزر ونستهتر، الأجيال الحالية لم يعاصروا الأيام الصعبة التي مرت على مصر في السابق، عندما كان يتسابق الجميع إلى الجمعيات من أجل الحصول على “فرخة”، من أجل إطعام الأطفال، و نسيوا اللي كان يتعمل فينا.. الأملة اللي إحنا فيها الآن ..أنا مش مصدقة نفسي ..أزى مدلعنا كدا”.

وناشدت الفنانة شويكار، المصريين البقاء في منازلهم وإتباع كافة الإجراءات والتعليمات التي تعلن عنها مؤسسات الدولة المصرية، من أجل الحفاظ على صحتهم أقعدوا في البيت وخلوا بالكم من أنفسكم.