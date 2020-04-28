نادين ن. نجيم ضحية رامز جلال؟

Apr 28, 2020
ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﺞ “رامز مجنون رسمي” ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن، حيث يتم إيصالهم إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في دبي، فيتعرضون لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.
وقد وقع عدد من النجمات في فخ رامز جلال منهن غادة عادل، ياسمين صبري، أمينة خليل.
وكادت النجمة نادين نسيب نجيم ان تقع ضحية رامز جلال في برنامجه “رامز مجنون رسمي”، وذلك بعدما كشفت بتغريدة لها أنها كادت أن تقع ضحيته ولكن “الحمدالله ربي خلصني”.
وشددت أنها لو شاركت في احدى الحلقات لكان أغمي عليها من العذاب. وقالت: “لو كنت مع رامز جلال كنت ذهبت في غيبوبة الى حين انتهاء الحلقة يا ربي دخيلك ولا ممكن اعملها كلا كلا كلا هذا اسمه عذاب وليس ضرب جنون”.
لا بد من الإشارة الى ان البرنامج يثير الجدل كل عام ويتعرض للعديد من الانتقادات بالاضافة الى مطالبات بإيقافه، إلا ان محطة MBC تسعى لانتاج موسم جديد منه كل سنة مع نخبة من نجوم الفن نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي يحظى بها.
كما تقدم محام ببلاغ للنائب العام المصري ضد الفنان رامز جلال، لتحريضه على العنف والبلطجة والتنمر.
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