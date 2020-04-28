رولا شامية أعلنت طلاقها بعد أيام من وفاة والدتها

إتخذت الممثلة رولا شامية، من حسابها الخاص عبر موقع انستغرام، منبراً لتعلن طلاقها من رودي سعد.

وكتبت رولا: “تعلمت ان وجود الأم في الدنيا يرفع عنا البلاء فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء! حين تنزف دموع الأم العين تنجلي وتبصر النور، مثلما اعلنت فرحي بزواجي، أعلن لكم طلاقي!”.

وكانت رولا قد فُجعت منذ ثلاثة أسابيع بوفاة والدتها بعد صراع مع المرض.

نذكر أن رولا شامية كانت قد فاجأت الجمهور باعلان خبر زواجها مدنياً في قبرص من شاب يدعى رودي سعد من الجنوب وهو من خارج الوسط الفني وذلك في يناير 2019. ونشرت “شامية” صورة على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام تجمعها مع زوجها وقالت “نعم لقد فعلنا ذلك”.