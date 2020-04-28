سمية الخشاب: المشاهير يعلمون بمقالب فيفي عبده ورامز جلال.. ولكن! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن علمها مسبقا بوجود مقلب مُدبر لها قبل ظهورها مع مواطنتها النجمة فيفي عبده، في برنامج "خلي بالك من فيفي"، لكن بدون أن تعلم باقي تفاصيل المقلب، من أعمال السحر والتكسير التي يتضمنها مقلب فيفي.

واعترفت الخشاب، خلال لقائها مع برنامج "القاهرة الآن"، بأن النجوم يكونون على علم بوجود مقلب سواء في برنامج فيفي عبده أو رامز جلال، قائلة: "أنا عارفة إني بعمل برنامج في بيت فيفي.. يعني الديكور من بيتها.. بس أنه فيه صريخ وتكسير وفرقعات لا مكنتش أعرف".

وتابعت: "على فكرة حتى رامز بيتقالنا إنه برنامج وممكن يكون فيه مقلب بس مش هيقولك تفاصيل.. يعني ممكن يلمحوا بإنها عاملة مقلب لكن مش هيحرقوا البرنامج أبدا".

وأكدت النجمة المصرية، أنها تفاجأت بتفاصيل المقلب في برنامج "خلي بالك من فيفي"، لكنها تماسكت بسبب قوة شخصيتها في الحقيقة، ومواجهتها للمواقف الصعبة.

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وتطرقت سمية الخشاب أيضا خلال حوارها التلفزيوني، إلى حياتها بدون رجل، مؤكدة أنها نجحت في ملء فراغها بعمل فيديوهات على التيك توك، وتقوم بعمل المونتاج لها بنفسها، وأنها لا تحتاج إلى رجل الآن في حياتها حتى تستطيع الاهتمام بنفسها أكثر.

وكانت الفنانة المصرية فيفي عبده، قد أوقعت زميلتها سمية الخشاب في مقلبها "خلي بالك من فيفي" في ثاني حلقات برنامجها المعروض على قناة mbc مصر.

وكشفت عبده عن تفاصيل برنامجها الجديد الذي يجري عرضه على قناة mbc مصر، وقالت إنه نوع من المقالب وتم تصويره في بيتها وحلقاته 60 حلقة، ويتضمن البرنامج حيوانات شرسة مثل الأسود والنمور.

وذكرت فيفي أن المفاجأة هي أنها ستغني باللهجة المغريبة للمرة الأولى، والمخرج هو طارق فهمي، وكانت "زينة" هي أولى ضحايا البرنامج.

وتحظى سمية الخشاب بعلاقة خاصة مع فيفي عبده؛ إذ شاركتا معا في عدة أعمال مثل مسلسل "كيد النسا"،" يا أنا يا أنتي" وغيرهما من البرامج والأعمال الأخرى.