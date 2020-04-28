كندة علوش تحذف تغريدتها عن السوريين واللبنانيين.. هنا المضمون والتبرير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قامت الفنانة السورية كندة علوش على الفوز بحذف تغريدة نشرتها عبر موقع تويتر تحسبًا لوقوع سجالات وخلافات بين المتابعين؛ لأنها حملت في طياتها الحديث عن السوريين واللبنانيين.

وقالت علوش اليوم الثلاثاء في تغريدة ثانية لتوضيح الأمر: "كتبت تويت ومحيتها.. لأني بتعب من السجالات والجدل واللغة الإلغائية وبالوقت اللي كان قصدي رسالة محبة كان في ناس مصرّة ترجعنا للجدل اللامنتهي، فقلت أريح راسي وراسكن.. تصبحوا على خير أحسن شي".

أما التغريدة التي حذفتها فتضمنت: "العالم هيفنى والسوريون واللبنانيون بعيدا عن كونهم جيران وبلدين وشعبين داخلين ببعض للعظم... والأعمال السورية اللبنانية المشتركة صار لها أكتر من 10 سنين ناجحة ومطلوبة، وما زلنا نسمع سجالات من نوع السوري أهم، لأ اللبناني أهم، لأ السوري هو الأصل، لأ اللبناني أحسن.. يكفي حبوا بعض وافرحوا لنجاح بعض".

لكن كندة علوش لم تسلم من ردود الفعل المنتقدة لموقفها بحذف التغريدة من جهة، والمؤيدة من جهة ثانية، فقد كتبت لها إحدى المغردات:" كنا عم نحاول نوصلك وجهة نظرنا الفنيه بعيدا عن لبناني وسوري، ع العموم مسحك يعني غيرتي رايك وهاي لشي منيح لابقا تمسحي جوخ كندا لأي حدا ماحلوة بحقك".

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وقال شاب آخر:" كان فيكي توجهي رسالة محبة و نصيحة للصحفيين اللبنانيين اللي قاعدين عم يحاولو يشوهو سمعة نجوم سوريا، صح ولا لا؟".

وكتبت فتاة:" معك حق الدراما المفروض توحدنا بس مافي حل والاثنين ماحدا بيعترف انه غلطان او هو عم يحركش الخ هي اراء وفرضيات وبس مش اكثر في اعمال مشاركة قوية وموجودة وفيها شخصيات إبداعية وفرص بشخصيات لنجوم سوريا بتظهر بشكل جديد وعدة تجارب كان لمكسيم لعابد او قيس هلق وفي اعمال مهمة صراحة".

وأضافت أخرى:" اكتبي ما تشائين لكن اتركي مساحة من الرد والرد المقابل ستجدى المتواجدين يتناقشون وكل هذا مهم ومفيد للجميع وجع الرأس سيكشف عن الإنسانة وليس الفنانة فقط مجرد رأى".

يذكر أن آخر عمل فني لكندة علوش كان مسلسل "إلا أنا"، الذي عرض قبل شهر رمضان، ‎وهو مكون من 60 حلقة‎. ‎لمجموعة من القصص المستقلة يجمع 6 حكايات، وكل حكاية عبارة عن 10 حلقات.

ويشارك في بطولة مسلسل "إلا أنا"‎ عدد كبير من الفنانين، مثل حنان مطاوع، وأروى جودة، وأحمد صفوت، وكارولين خليل، ووفاء عامر، وكمال أبو رية، وهو من إنتاج شركتي "سينرجي" ‏و"أروما ستوديوز"‎.