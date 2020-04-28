هيفاء واصف تخطف الأنظار في "سوق الحرير".. شقيقة منى واصف وجدة دانا جبر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحظى مسلسل البيئة الشامي "سوق الحرير" بإعجاب المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى منه بداية الموسم الرمضاني الحالي، لاسيما في ظل خيبة الأمل الكبيرة التي يعيشها جمهور الدراما السورية والعربية بعد البداية الضعيفة لعدد من الأعمال وانسحاب أعمال أخرى بسبب فيروس كورونا.

وبالعودة للمسلسل، لفتت الفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة منى واصف الأنظار إليها في العمل، حيث تُجسد دور والدة عمران "بسام كوسا"، المتزوج من 4 سيدات تموت إحداهن خلال ولادتها، لتقوم أم عمران بوضع طفلها إلى جانب ضرّتها كريمة "نادين تحسين بك" والتي كانت هي الأخرى تلد طفلها.

وعندما تستيقظ كريمة تجد طفلا آخر غير طفلها، فأخبرتها حماتها بوفاة ضرتها وأنها ستقوم هي بإرضاع الطفل وتربيته، فتنهار كريمة مٌطالبة حماتها بالكشف لها عن أي من الطفلين هو ابنها، إلّا أن الأخيرة ترفض وبشدة هذا الأمر حتى مع طلب ابنها عمران منها لتصرّ على الأمر، وتطلب من الداية أن تحلف على القرآن أنها لن تكشف الحقيقة لأي شخص.

Advertisements

وقدمت هيفاء واصف شخصية الحماة المتسلطة التي لا ترد لها كلمة ولا تستطيع زوجة ابنها أو أي شخص رفض طلب لها بأي شكل من الأشكال، وتمكنت الفنانة السورية من لفت الأنظار حتى أن العديد من المتابعين لا يعرفون أنها شقيقة منى واصف، وأكدوا بأن أداءها يشبه منى، وقدمت دورا مميزا.

ودخلت هيفاء عالم التمثيل في الـ14 من عمرها، كما أن لمنى وهيفاء شقيقة ثالثة تعمل في الفن هي غادة واصف، وتزوجت الفنانة السورية هيفاء واصف من الفنان محمود جبر شقيق الفنان الراحل ناجي جبر، وتركت الفن لفترة من أجل التفرغ لتربية أطفالها، وما لا يعرفه الكثيرون أن هيفاء هي والدة النجمتين مرح وليلى جبر، وجدة الفنانة دانا جبر.

وعند عودتها للتمثيل، شاركت في عدد من الأعمال الناجحة من أهمها الزعيم، ليالي الصالحية إلى جانب بسام كوسا وعباس النوري، أحلام أبو الهنا إلى جانب الفنان دريد لحام والفنانة سامية الجزائري، والمسلسل الشهير أيام شامية من بطولة هالة شوكت وعباس النوري وناجي جبر وآخرين.