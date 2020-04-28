حفلة موسيقية من منازل الفنانين تجمع أكثر من 128 مليون دولار

أقامت منظمة المواطن العالمي "Global Citizen"، السبت الماضي حفلًا موسيقيًا افتراضيًا عالميًا جمعت فيه عددًا كبيرًا من الموسيقيين والمشاهير العالمين أمثال ليدي غاغا، وتايلور سويفت وألتون جون وبول مكارتني وجنيفر لوبيز وآخرين قدموا عروضًا من منازلهم جمع فيه ما يقرب من 128 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية خلال جائحه فيروس كورونا. وتم تسميه العرض بـ"عالم واحد، مع بعضنا بعضًا من منازلنا"، عرض الحفل الموسيقي من خلال عده قنوات تلفزيونية أميركية مثل: "إي بي سي" و"سي بي سي" و"إن بي سي"، وكذلك تمت إذاعته يوم الأحد على القناة البريطانية "بي بي سي". استمر العرض لمده ثماني ساعات شارك فيه الموسيقيون من خلال استوديوهاتهم المنزلية الخاصة وحدائق منازلهم الخلفية.

انقسم الحفل إلى قسمين الأول (ما قبل العرض) واستمر ست ساعات وجرى خلالها إلقاء كلمات الثناء والشكر للعاملين في الخطوط الأمامية لمحاربة جائحة كورونا من قبل المشاهير والموسيقيين المشاركين، حيث قالت الليدي غاغا إنها تشكر الأطباء والممرضين والطاقم الصحي في المستشفيات لأنهم يعرضون أنفسهم للخطر الآن من أجل حمايتنا. كما ذكر موسيقيون آخرون أهمية التضامن مع بعض في هذه الظروف الحالية. وقال ستيفي واندر قبل أداء أغنية "Lean on Me" تكريمًا لصديقه الراحل بيل ويذر إنه "خلال المصاعب مثل هذه، علينا الاعتماد على بعضنا بعضًا للمساعدة". وأيضًا قدم قصصًا مميزة عن العاملين في الخطوط الأمامية في هذه الأزمة. بينما تم قضاء الساعتين الأخيرتين في القسم الثاني (الموسيقي) والذي قدم فيه كل من جيمي فالون، وجيمي كميل وستيفن كولبيرت عروضًا موسيقية. وقد لاقى العرض استحسانًا كبيرًا حيث بلغ عدد مشاهدات الـ"يوتيوب" فقط أكثر من 6 ملايين في الساعات الأولى من عرضه.



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