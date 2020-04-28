شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام لـ ”الخليج 365”: "فلانتينو" فكرته جديدة على الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الزعيم عادل امام عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عقب عرض مسلسله الجديد "فلانتينو" الذى يعرض حاليا بشكل حصرى على قناة DMC، مشيراً فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه لاقى ردود فعل إيجابية على الشخصية الذى قدمها من خلال العمل، لافتاً أن فكرة العمل لم يتم تناولها فى الدراما المصرية من قبل.

وأضاف عادل امام أنه سعيد بالعمل مع كل الفنانين الذين يشاركوه بطولة " فلانتينو" وعلى رأسهم الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سميرصبرى إضافة إلى الفنانين الشباب الذى يحرض دائماً على تقديمهم فى أعماله سواء الدراما أو السينما.



عادل امام وحمدى الميرغنى من فلانتينو

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" يُعرض على قناة dmc يوميا الساعة 6:30 مساء، ويعود به عادل إمام إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه وكان أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

Advertisements

المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.