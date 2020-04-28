شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..محمد كريم يكشف أسباب تواجده فى أمريكا رغم تفشي فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم محمد كريم خلال فيديو نشره عبر صفحته بموقع فيس بوك أنه متواجد حاليا في أمريكا، وكشف من خلال الفيديو أسباب عدم عودته لمصر وذلك لأنه كان يصور فيلمه الجديد هناك قبل أزمة كورونا ولكن العمل توقف مثل باقي الأعمال في هوليوود ومن المتوقع عودة للتصوير في الفترة المقبلة لذلك فضل التواجد هناك ليكون جاهز للتصوير في أي وقت.

وأشار محمد كريم إلي آنه كان يتمني قضاء شهر رمضان في مصر، لكنه لم يستطع متمنيا أن تمر أزمة كورونا علي خير وييستطيع الجميع العودة إلي العمل من جديد، وعبر كريم عن سعادته بالإجراءات التي اتخذتها مصر والدول العربية لإحتواء أزمة كورونا والتي أظهرت وعي كبير بحجم الأزمة، مشيرا إلي أن أعداد المصابين في أمريكا تخطت المليون بينما الولاية التي يتواجد فيها وهي كاليفورنيا فالاصابات هناك وصلت إلي ٤٥ ألف وفي نهاية الفيديو قدم كريم التهنئة للجميع بمناسبة الشهر الكريم متمنيا آن تعود الأمور إلي طبيعتها.

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ويستكمل محمد كريم نشاطه في هوليوود بعد جولة ناجحة في الشرق الأوسط لعرض فيلمه الأمريكي A Score to Settle مع نيكولاس كيدج ، وهو الفيلم الذي يجسد محمد كريم فيه دور شخص يدعى جيمى، وهو رجل لا يخشى الموت، وهوما تطلب منه تحضيرات لشهورطويلة نظرًا لصعوبة الدور، الدور يعد بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.

وحقق الفيلم نجاح كبيروشهدت العروض الخاصة للفيلم في مصر و السعودية و الامارات حضور محمد كريم للاطمئنان علي الفيلم ليعود بعدها إلي لوس انجلوس لأستأناف أعماله ، وكان الفيلم أقيم له عدد من العروض الخاصة في جدة والرياض بالسعودية، وفى الإمارات ، ويعتبر كريم أول نجم عربي يقام لفيلمه عرض خاص في المملكة العربية السعودية.