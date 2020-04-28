شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الخلفاوى:"لم أهاجم نجمات رمضان بل حددت اللاتي قمن بتغليظ الشفاه " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "غرد الفنان نبيل الحلفاوى، اليوم الثلاثاء عبر حسابه على تويتر مفسرا عن تغريدته أمس الذي تحدث فيها عن الفنانات اللاتي قمن بتغليظ شفاهن وقال :" المواقع كالعادة تضخم الأمر وتضع على لسانك مالم تقوله أولا أنا لم أهاجم، كل واحدة حرة أنا فقط أبديت دهشتي وأسفي، ثانيا لم أتعرض لعمليات التجميل عموما بل حددت بالذات تغليظ الشفاه، ثالثا لم أحدد نجمات رمضان أصلا".

وكان الفنان نبيل الحلفاوي قد غرد أمس الاثنين عبر حسابه على تويتر، ويتساءل لماذا تقوم بعض الفنانات بتغيير ملامحهن بعمليات التجميل، حيث كتب قائلا:"نفسي اعرف مين اللي أدخل في روع كثير من فناناتنا الجميلات كبارًا وصغارًا أن تورم الشفايف من شروط الجمال بزعل بجد وأتحسر على كل من تتطوع بتشويه ملامحها



نبيل الحلفاوى

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كما رد الفنان نبيل الحلفاوى على سؤال أحد متابعيه حول تفضيله أداء دور مسلسل رأفت الهجان الفنان عادل إمام أم محمود عبد العزيز، موضحا أنه بعد أدائهم لم يتخيل أحدا منهما مكان الآخر.

وقال الفنان نبيل الحلفاوى، عبر حسابه بموقع تويتر: "لو على الشكل والتكوين الجسماني للشخصيات الحقيقية.. عادل كان الأقرب للهجان ومحمود كان الأقرب للشوان لكن بعد اللي شفناه.. متخيلش حد منهم مكان التاني".

يشارأن الفنان نبيل الحلفاوى يشارك ضمن فريق عمل مسلسل "القاهرة كابول" بقيادة المخرج حسام على والذى تم تأجيله من العرض فى شهر رمضان الجارى، حيث يشارك فى بطولته إلى جانب طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع تأليف عبد الرحيم كمال