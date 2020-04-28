شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث وزوجته وأولاده فى رحلة بشاطئ معزول بخليج بايرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم كريس هيمسوورث وزوجته إلسا باتاكي وأطفالهما إنديا روزوتريستان وساشا في رحلة شاطئية بشاطئ معزول بخليج بايرون وذلك لتخفيف الضغوط علي الأطفال سواء بسبب تفشي فيروس كورونا والحجر المنزلي أو ضغوط الدراسة بالمنزل.

من جانب أخر كان الممثل العالمي كريس هيمسوورث، ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بانستجرام، ليؤكد على وجود وقت فراغ كاف له وظهر هيمسوورث صاحب شخصية Thor الشهيرة في عالم مارفل، في مقطع الفيديو الجديد، وهو يقلد "كلبه" في وضعية النوم، من أجل تغير وضعيه نومه فيما بعد، ويظهر الكلب وهو نائم بجواره على الأرض وهيمسوورث يحاول تقليده، وكتب "كنت اعمل على تغيير وضعية نومي مؤخراً عن طريق مراقبة الحيوانات في بيئتها وأرى كيف تنام".

يعد الممثل العالمى كريس هيمسوورث من أبرز ممثلى هوليوود، الذين يهتمون بلياقتهم البدنية والمحافظة دائماً على الاستمرار فى الالعاب الرياضية وتحقيق المعادلة الصعبة فى الموازنة بين العمل والتدريبات، ويظهر فى أغلبية أعماله السينمائية فى دور البطل المهتم بهيئته قبل ادائه.

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ونشر هيمسوورث مؤخراً، مقطع فيديو من داخل كواليس تصوير فيلم Avengers: Endgame وهو يقوم بارتداء البدلة التى قامت بتغير ملامح جسده إلى شخص بدين، والتى وصفها فى إحدى لقاءاته التلفزيونية بأنها اكثر اللحظات التى شعر بها بأنه شخص مثير فى حياته على الأطلاق.

ونجح فيلم Avengers Endgameفى تحقيق رقم قياسي جديد منذ ايام، بعد اعتلاءه عرش أكثر الافلام تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ بأكثر من 2.8 مليار دولار، بعد تغلبه على فيلم avatar الذى أحتل المقدمة لأكثر من 10 سنوات منذ 2009.