لهذا السبب المعقد.. منع السا باتاكي من حمل لقب زوجها هيمسورث

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي كريس هيمسورث السبب الحقيقي وراء عدم تعديل زوجته الممثلة الاسبانية السا باتاكي ذات الـ (43 عاما) اسمها لكي تحمل لقب "هيمسورث" ليتم تعير اسمها لـ "السا هيمسورث"حيث أكد أنه سبب معقد حقا، فقد حل كريس ضيفا في برنامج "Kyle and Jackie O Show" أمس الاثنين، واعترف الممثل البالغ من العمر (36 عاما) أن إلسا قد فكرت في تغيير اسمها ليكون ملحق بلقب "هيمسورث" وحاولت بالفعل أخذ هذه الخطوة، لكن الشيء الوحيد الذي منعها هو مشاكل معقدة في "جواز السفر"، فكانت السا تريد دائما أخذ هذه الخطوة .



يذكر أن عدسات مصوري "البابارتزي" التقطت عدة صور للنجم العالمي الممثل البالغ من العمر (36 عاما) في استراليا علي إحدي الشواطئ حيث كان يستمتع بالشمس الدافئة، وذلك أثناء استراحة من العزلة في المنزل وظهرت معه زوجته وإلسا باتاكي البالغة من العمر (43 عاما) وانضم إليهما أطفالهما الثلاثة إنديا روز ذات السبعة سنوات، وطفليهما التوأم تريستان وساشا ذوات الـ 6 أعوام.



ومن المعروف أن كريس هيمسورث قدم عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ومن أبرزها: "Star Trek" و"Avengers: Age of Urtlon" و "Bad Times at the El Royale" و"A Perfect Getaway"،وغيرهم .