شكرا لقرائتكم خبر عن منسى الأسطورة.. أمير كرارة والشهيد البطل فى صورة واحدة.. اعرف قصتها إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مصمم الجرافيك محمد جابر لمسته لجمع شخصية البطل الشهيد أحمد منسى الحقيقية مع شخصيته بمسلسل "الاختيار"، التى يؤديها النجم أمير كرارة، لتظهر فى مجموعة صور معا.





ونشر جابر الصور عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها :"إهداء للفنان أمير كرارة والذي اعتقد انه أحق بهذا التصميم عن المسلسل الأكثر من رائع الاختيار.. ‏رحم الله المنسي والرجال الذين رحلوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وبارك في ذرياتهم وحفظ الله مصروسائر بلادنا"، ليرد عليه النجم أمير كراراة بالتعليقات قائلا :"شكرا يا محمد وتسلم ايدك".

و بعد النجاح الكبير عقب عرض أولى حلقات مسلسل "الاختيار"، عن شهيد الصاعقة المصرية البطل أحمد المنسى، الذى يجسده النجم أمير كرارة، حرص مجموعة كبيرة من أصدقاء الشهيد أحمد المنسى، على نشر العديد من الصور الخاصة بهم مع المنسى، وفيديوهات وبعض لقطات من عملياته ضد الإرهابيين، وأيضا شهادات زملائه الذين رافقوه فى رحلته للدفاع عن تراب هذا الوطن.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.