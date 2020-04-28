شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: "متشكر جدا جدا لكل تعليق حلو عن ليالينا 80 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم خالد الصاوى، رسالة شكر لكل جمهوره الذى ترك له رسالة إعجاب بدوره في مسلسل " ليالينا 80"، وغرد الصاوى عبر حسابه على تويتر، قائلا:" احم احم متشكر جدا جدا لكل تعليق حلو عن ليالينا 80 متشكر جدا كمان والله لكل صناعه الأستاذ الدكتور جلال الحلواني/ آداب القاهرة-فلسفة من ١٩٦٥/ دكتوراه براج ١٩٦٤/ دبلومات ومعادل ماجيستير موسكو ١٩٦٠/ ابن الحاج محمود الحلواني عصامي الحلويات الشهير باب الشعرية من عربة حلوى لآخر المحلات بسفنكس١٩٨٠".



خالد الصاوى

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على قناة CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحا، من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وصابرين، وخالد الصاوي، ومحمد الشقنقيري، ونهى عابدين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وهاجر الشرنوبي، ونورهان، ومحمد رشاد، ومنة عرفة.

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وشهدت الحلقة الرابعة من المسلسل، والتى عرضت أمس الاثنين، حديثاً عن الجماعات الإخوانية، بين حسنى شتا "مجدى" ووالده صبرى عبد المنعم وعدد من أصدقائهم فى إحدى قهاوى وسط البلد، بعد ما أكد لهم "مجدى" أن ميدو عادل يحتاج إلى "قدم صناعية" بعد الحادث الذى تعرض له، كما حدثت مشادة كلامية بين محمد على رزق وزوجته "زينب"، بسبب الإنجاب .

وطلب "هشام" إياد نصار من زوجته غادة عادل أن تهدئ الأمور بينهما بعد البعد والجفا الذى تم بينهما والخلافات المستمرة بينهما، واعترضت غادة على كلامه وأكدت له أن الوقت غير مناسب بسبب حادث ابنتهما، ويبدو أن الغيرة تملكت من "هشام"، بعد رؤية زميلها "مدحت"، محمد الشقنقيري فى المستشفى للاطمئنان على ابنتها بعد الحادث التي تعرضت له.

وتوالت الأحداث بزيارة "جلال" خالد الصاوى، لـميدو عادل وصابرين للاطمئنان عليه بعد الحادث وفقدان ساقه، وأكدت "رقية" والدة ميدو أنهم تنازلوا عن القضية منعا للمشاكل، وتعجب ميدو من طريقة "جلال"، ونظراته لوالدته، كما غضب "هشام" إياد من شقيقه "جلال" بسبب تواجده فى المستشفى وطلب منه أن يذهب ليأخذ أغراضه من بيته ليقيم معه فى المنزل هذه الفترة.