شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقا على نجاحهما فى دراما رمضان..ياسمين عبد العزيز للعوضى:الناجح يرفع ايده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز متابعيها بمداخلة الناقد الفنى طارق الشناوى لبرنامج "الحدث"، والذى أكد فيها أن العلاقة بينها وبين الفنان أحمد العوضى، هى"حب مشروع"، باركها الجمهور، بخلاف أن الفنانين نجحا هذا العام.

ياسمين عبد العزيز، نشرت عبر حسابها، تصريحات الناقد طارق الشناوى، خلال مداخلته عبرالفيديو لبرنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدى، على قناة "الحدث"، حيث أكد الشناوى، "الناس بتقول الناجح يرفع ايده.. لا ده كمان يشاور بإيده على ناجح آخر، وصادفت أن الاتنين ارتبطا عند الناس، قبل رمضان، فرمضان كان وشه حلو عليهم"

ياسمين علقت على مداخلة الناقد طارق الشناوى، برسالة عبر حسابها على "انستجرام" لأحمد العوضى قائلة له، "الناجح يرفع ايده".



ياسمين على انستجرام

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وتقدم ياسمين مسلسل ونحب تاني ليه ويعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما ، بطولة شريف منير وسوسن بدر ، وكريم فهمي ، وتارا عماد ، وعماد رشاد ، واحمد سعيد عبد الغني ، وسمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني .

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين من ضيوف الشرف وهم: محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.