شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة الأوسكار هالي بيري تتجول بالموتوسيكل فى ماليبو بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين نجمة الآوسكار هالي بيري وهي تتجول بالموتوسيكل في ماليبو بكاليفورنيا كنوع من كسر حالة الملل والحظر داخل المنزل.

من جانب أخر ورغم مرور أكثر من ١٠ سنوات على وفاة ملك البوب مايكل جاكسون، إلا أنه مازال يتصدر حديث الساعة من حين لآخر، وفي مفاجأة فجرها المطرب الأمريكي كينيث براين الشهير بـ Babyface، اثناء مشاركته في بث مباشر للمطرب تيدي رايلي، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، أكد ان ملك البوب طلب منه مساعدته في الوصول للممثلة هالى بيري لمواعدتها ولقائها

وقال Babyface، في حديثه الصادم في البث المباشر، انه استقبل مكالمة من ملك البوب الراحل ليسأله قائلاً "هل تعرف من هي هالى بيري؟، فرد قائلاً "بالتأكيد اعرفها، فقال جاكسون "هل يمكنك ان تقدر معروف وتتصل بها لتخربها انني أريد مواعدتها؟، ومن ثم تواصلت مع الوكيل الشخصي للممثلة انذاك لتبليغها بالرسالة القادمة من ملك البوب.

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وأكمل Babyface، في حديثه عن قصة الحب التي بدأت من طرف ملك البوب الراحل تجاه الممثلة التي تبلغ من العمر ٥٣ عاما، وهو ما شكل صدمة لمدير أعمالها بعد تسلمه الرسالة التي كانت تعد غريبة وغيرمنطقية، ورفض ..عن الافصاح عن رد الممثلة بعد استقبالها للدعوة.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو من البث المباشر عن منصات السوشيال ميديا المختلفة، من قبل عشاق ملك البوب الراحل، للتساؤل عن مدي حقيقة تلك القصة التي قالها Babyface ، مطالبين بيري بضرورة الاجابة والتعليق عن تلك القصة ومعرفة ردها اذا كانت قامت بقبول طلب المواعدة من جاكسون.