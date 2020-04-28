شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: نور الشريف من أكثر الشخصيات تأثيراً فىّ وكان يشجع المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل، ذكري ميلاد النجم الكبير نور الشريف، وبهذه المناسبة حرصت الفنانة سمية الخشاب على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل، حيث قالت أن نور الشريف من أكثر الشخصيات التي أثرت في حياتها الفنية والشخصية، مؤكدة أن نوركان يحب الممثل الذي يمثل أمامه ويخاف عليه وعلي شكله.

وأضافت سمية الخشاب لـ"الخليج 365" وكان دائما يقف إلي جوار المواهب الشابة ويقوم بتحفيزها وتشجيعها لأنه كان استاذ تمثيل وإخراج وخبرته الكبيرة كانت تجعل الممثل الذي يمثل أمامه بتعامل علي طبيعته ولا يشعر بخوف ورهبة الوقوف أمام الكاميرات وذلك لأن آداءه طبيعي ومتواضع ومحترم وفقدانه خساره كبيرة.

وأشارت سمية أن هناك العديد من المواقف الكوميدية التي تجمعها بالراحل نور الشريف وفريق عمل مسلسل الحاج متولي، حيث أوضحت أن هناك مشهد من المشاهد الذي قامت فيه ماجدة زكي بصبغ شعرها وسقط بعدها، وهو مشهد لم يكن مكتوب ولكن تم اقتراحه فيما بينهم وتم تصويره وهو المشهد الذي كان كواليسه مليئه الضحك.

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أخر آعمال الراحل نور الشريف في السينما كان فيلم "بتوقيت القاهرة" مع ميرفت أمين وسمير صبرى وكندة علوش وشريف رمزى وآيتن عامر وكريم قاسم وآخرين ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

يدورالفيلم فى إطار اجتماعى إنسانى حول 6 شخصيات رئيسية تروى 3 قصص مختلفة فيما بينهم، ويشارك فى بطولته سمير صبرى، ميرفت أمين، درة، شريف رمزى، أيتن عامر، إنتاج سامح العجمى، تأليف وإخراج أمير رمسيس.