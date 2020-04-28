تراند اليوم : فنانة شهيرة: أمتي نصلي ونقرأ قرآن ونصلي تراويح في الأيام الصعبة دي

انتقد الفنانة المصرية شهيرة حمدى زوجة الفنان محمود ياسين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، كثرة الأعمال الدرامية في شهر رمضان.





وعلقت شهيرة على البوست قائلة: "عندي مشكلة الأعمال الدرامية السنه دي معظمها مستواها جيد وتستحق المشاهدة بس احنا في رمضان الشهر الكريم اللي بيجي مره واحده في السنه ربنا أعطانا فرصه فيها للتقرب أكتر والتمرغ في أنواع العباده ولزياده حسناتنا مش لمشاهده 4او 5 أعمال في اليوم وصدق عز وجل عندما قال أيام معدودات مش مصدقه اننا نهدر الوقت كده طيب أمتي نصلي ونقرأ قرآن وتراويح ودعاء وتضرع ومناجاة وخاصه في الأيام الصعبه دي محتاجين نركز شويه ليرفع عنا الغمه كفايه مشاهده عمل أو أتنين والباقي بعد رمضان مش هيطيروا والله نراجع نفسنا وقدمنا لسه الفرصة وليتنافس المتنافسون".