مشوار أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

فى إطار عروض الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان والتى تبث على قناتها باليوتيوب يذاع فى الخامسة مساء الأربعاء 29 أبريل فيلم تسجيلى عن أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس ويأتى ضمن سلسلة أفلام رواد المسرح المصرى من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. المسرح المصرى من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. ويتناول المسيرة الفنية للعملاق الراحل وأهم أعماله التى شكلت جزء من التاريخ الفنى المصرى . Advertisements وفي الخامسة والنصف لقاء مع حلقة جديدة من فوازير سينما مصر رؤية وإخراج خالد جلال والتى تعيد للأذهان ذكريات عدد من أهم الأعمال السينمائية ، وفى التاسعة والنصف تعرض محاضرة من ورشة إبدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل والتى يقدمها البيت الفنى للمسرح ممثلا فى فرقة مسرح الشباب .

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