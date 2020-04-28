مشوار أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

فى إطار عروض الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان والتى تبث على قناتها باليوتيوب يذاع فى الخامسة مساء الأربعاء 29 أبريل فيلم تسجيلى عن أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس ويأتى ضمن سلسلة أفلام روادالمسرح المصرى من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
ويتناول المسيرة الفنية للعملاق الراحل وأهم أعماله التى شكلت جزء من التاريخ الفنى المصرى .
وفي الخامسة والنصف لقاء مع حلقة جديدة من فوازير سينما مصر رؤية وإخراج خالد جلال والتى تعيد للأذهان ذكريات عدد من أهم الأعمال السينمائية ، وفى التاسعة والنصف تعرض محاضرة من ورشة إبدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل والتى يقدمها البيت الفنى للمسرح ممثلا فى فرقة مسرح الشباب .
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