فيديو .. آمال ماهر تتخطى الـ 30 ألف مشاهدة بأغنية اللي قادرة

حققت أغنية "اللي قادرة" للفنانة آمال ماهر، أكثر من 30 ألف مشاهدة، وذلك في اقل من 24 ساعة من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:نادر عبد الله،ألحان وتوزيع:خالد عز، وتتضمن الأغنية أحداث مسلسل "ليه لأ" المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

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المسلسل من بطولة"شيرين، هالة صدقي،ميرنا خيل، هاني

عادل، عمر السعيد، محسن محيي الدين، من تاليف مريم نعوم، إخراج:مريم أبو عوف، وتدور فكرته في إطار إجتماعي حول الفرق الفكري بين جيل الآباء والأبناء، والقضايا المجتمعية التي تشكل خلافاً بينهما.