مشاهدة تفاصيل برنامج رامز مجنون رسمى الحلقة الخامسة

إليكم الان تحميل الحلقة الخامسة من برنامج رامز مجنون رسمي- رمضان 2020 على قناة ام بي سي مصر، ينتظر المتابعون في الوطن العربي على احمر من الجمر في اليوم الخامس من شهر رمضان 2020، عن الحلقة الخامسة من برنامج رامز مجنون رسمي- موسم رمضان 2020، حيث أن الفنان المصري رامز جلال يقدم برنامج رامز مجنون رسمي حيث يقوم بعملالمقالب التي في غالبها مثيرة وكوميدية مع نجوم الفن والرياضة في الوطن العربي .
ويعد برنامج رامز مجنون رسمي امتداد لبرنامجه السابق والذي عرض خلال شهر رمضان في السنوات الماضية مثل ورامز ثعلب الصحراء، ورامز في الحريق، رامز قرش البحر، وفي موسم رمضان 2020 يقدم رامز جلال برنامجه ويعرفباسم رامز مجنون رسمي، حيث ينتظر المتابعون اليوم الثلاثاء الموافق 28/4/ 2020 برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة الخامسة.
ويعرض على قناة ام بي سي مصر، خلال عرض الحلقات الأربعة السابقة من برنامج رامز مجنون رسمي لقى وحضور وإعجاب الملايين من الجمهور العربي في جميع انحاء العالم.
لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 5 الخامسة ( اضغط هنـــــــــــــا )
لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 5 الخامسة ( اضغط هنـــــــــــــا )
لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 5 الخامسة ( اضغط هنـــــــــــــا )
برومو المسلسل
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