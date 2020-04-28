مشاهدة .. أحداث برنامج رامز مجنون رسمى الحلقة 5

تبدأ الحلقة الخامسة من برنامج رامز مجنون رسمي الساعة السادسة والنصف مساء اليوم على قناة إم بي سي مصر، ورغم الجدل الواسع الذي تزامن مع بداية عرض أولى الحلقات من البرنامج والتي كانت ضحيته الفنانة غادة عادل، لكن الفكرة الجديدة لرامز جلال لاقت استحسان قطاع كبير من معجبيه، وبات البرنامج يتصدر نسب المشاهدة اليومية

خلال شهر رمضان.

بعد وقوع الفنانة غادة عادل، ولاعب الأهلي علي معلول ضحية للفنان رامز جلال في أولى حلقتين من برنامجه رامز مجنون رسمي، والذي يعرض يومياً على إم بي سي طوال شهر رمضان، ينتظر أن ينصب رامز فخاًُ لضحية جديدة من ضحايا الموسم الجديد

اليوم، وبحسب التسريبات قد تكون الفنانة فيفي عبده هي الضحية الثالثة من ضحايا البرنامج.

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد على تثبيت الضيف “الضحية” على كرسي، وبداية تنفيذ مشاهد الرعب والفزع، ويظهر رامز جلال في مواجهة مباشرة مع الضخية منذ البداية لأول مرة.

Advertisements

لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 5 الخامسة ( اضغط هنـــــــــــــا)



لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 5 الخامسة ( اضغط هنـــــــــــــا)



لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 5 الخامسة ( اضغط هنـــــــــــــا)

برومو البرنامج