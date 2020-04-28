بكار وبوجى وطمطم.. بروح صانعيها.. وعصام والمصباح يطلق حملة توعية للأطفال

تصدرت مسلسلات بكار وبوجى وطمطم محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى، خصوصًا مع قدوم الشهر الكريم، ما يؤكد ارتباط الأطفال بهم على مر العصور، وخلف كل مسلسل حكاية وحدوتة كبيرة كانت سبباً فى ظهور هذه الأعمال المميزة على الشاشة.

ورغم إعادة تقديم هذه الأعمال بمعالجات مختلفة بعد رحيل صانعيها، فإنها دائماً ما تفتقد إلى روحانيات زمان، من منا لا يتذكر صوت الكينج محمد منير وهو يغنى بكار، بكلمات رقيقة كتبتها الشاعرة كوثر مصطفى، حتى عرائس شخصيات بكار تعتبر الأكثر مبيعاً لارتباط الكبار والصغار بها، وهو الأمر الذى حدث أيضا مع بوجى وطمطم وعم شكشك بعرائس المخرج الكبير رحمى.

وحديثًاً ينافس العديد من المسلسلات الجديدة، من بينها «الأزهر»، و«الكابتن عزوز»، «عالم سمسم، وعصام والمصباح»، الذى ينافس بأفكاره التوعوية، ونرصد فى هذا التقرير تفاصيل مسلسلات الأطفال التى ارتبط بها الجمهور.

بكار

عندما تجلس مع المخرجة المبدعة الدكتورة منى أبوالنصر تتذكرها وهى تتحدث عن حلمها الذى يراودها بأن تقدم لأطفال مصر شخصية كرتونية من نبع الأصالة المصرية خاصة وأن العالم يسرق تراثنا ويحرف فى مضمونة بشخصيات أجنبية لا علاقة لها بهويتنا.

وولدت الفكرة عند أبوالنصر، وحققت الحلم فى فيلم كرتونى قصير «بكار»، وبعد نجاحه قررت تحويلة إلى مسلسل يومى يعرض على التليفزيون المصرى، واختارت الكاتب عمرو سمير عاطف، لصياغة أحداثه درامياً وكتب أول حلقة لتأخذها أبوالنصر وتغلق مكتبها عليها لتضع التصور الكرتونى بشخصياته، وتنفذها مع مجموعة كبيرة من فنانين التحريك التى اختارتهم بدقة من الشباب ويظهر بكار بلونه الأسمر النيلى مع معزته وأصدقائه ليعبر بالقارب الشراعى النيل ويذهب إلى معبد «أبوسمبل» ويطوف محافظات مصر.

وبعد سنوات طويلة، حاول ابنها شريف جمال إحياء روح والدته مرة أخرى ليطل علينا بكار من إخراجه، وبذل مجهوداً كبيراً ليحافظ على تقنيات العمل، إلا أن إبداع منى أبوالنصر كان غائباً.

بوجى وطمطم

عشق الكاتب والمخرج رحمى فن العرائس، وأسست بالتليفزيون المصرى قسماً له بعد سنوات من عمله وتقديمة لشخصيات عديدة بالعرائس، فكر فى

عمل مسلسل مصرى خالص، ففى عام 1983ولدت فكرة بوجى وطمطم، لتنطلق عبر شاشة التليفزيون، واختار الفنانة هالة فاخر ويونس شلبى لبطولة العمل، وظل سنوات يتفنن فى شخصيات جديدة تضاف للعمل، وصفق له الجمهور فى كل مكان وأصبح بوجى وطمطم صديقين لجميع أطفال مصر والعالم العربى، كان يتمنى إنشاء مدينة تشبه والت ديزنى مكونة من عرائس مصرية 100% فهو لا يقل إبداعاً عن ديزنى، وبعد وفاته توقف انتاج العمل، وجاء ابنه باسم رحمى بإعادة العمل بنفس العرائس، مع تغير الأصوات، ولكن فقد العمل هويته ورونقه وأصبح محتفظًا فقط بشهرة العرائس التى نتذكرها معاً عندما تدخل ماسبيرو وتشاهد بوجى وطمطم تزين مدخل باب 15.

الأزهر

حل مسلسل الأزهر مكان قصص الأنبياء، ويهدف إلى التعاون بين دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية بين طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والتعليم الإبداعى واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية، وعلى مدار ثلاث سنوات على قنوات التلفزيون المصرى، قطاع قنوات النيل المتخصصة، شبكة قنوات النهار، قناة الناس، والقناة الرسمية لمدينة الإنتاج الإعلامى على يوتيوب.

والجزء الرابع ثلاثى الأبعاد (الأزهر) إخراج محمد بدوى، والمسلسل، تأليف محمد كمال حسن ومصطفى زايد، أداء صوتى حنان مطاوع، صلاح عبدالله، سامى مغاورى، أحمد ماهر، عهدى صادق، ومن النجوم الشباب محمد يونس، عابد عنانى، علاء قوقة، رامى الطمبارى، ماهر محمود، شادى سرور، حمزة العيلى، هانى النابلسى، وسلمى هشام، وظهور مميز للطفل عمرو خالد، والطفلة حنين النمس.

ويتناول تاريخ الأزهر الشريف فى عهد الدولة العثمانية، وتدور أحداث الجزء الرابع حول الشيخ سليمان المصرى الذى يدرس العلوم العقلية بين جنبات الأزهر الشريف، وأثناء استقباله للأمير عبدالرحمن كتخدا فى الأزهر، وتصيب الغيرة

قلب على بك الكبير. فيدبر على بك مكيدة للشيخ سليمان الذى يجد نفسه بين عشية وضحاها منفيًا فى الاستانة.

عصام والمصباح

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انفرد مسلسل عصام والمصباح بإعلانات توعية طول العام على الفضائيات، مستغلاً نجاحه، واستخدم بشخصياته فى المساعدة بالتحذير بمرض كورونا، وأساليب الوقاية منه، ويطلق حملات توعية فى إطار درامى من خلال حلقاته اليومية فى رمضان، مناشدًا الأطفال اتباع خطوات الحماية بغسل اليدين جيدًا وارتداء الكمامة فى حالة تواجدهم مع اسرهم خارج المنزل، بطولة المطرب مصطفى قمر ومجموعة من الفنانين.

كابتن عزوز

أراد الفنان سامح حسين أن يكون ضيفًا على المشاهد فى رمضان بمسلسله كابتن عزوز، القبطان الذى يتجول فى البحار ويحدث له مواقف صعبة كثيرة ولكنه دائمًا يتغلب عليها، ويغلفها بمواقف كوميدية.

عالم سمسم

عالم سمسم مسلسل تعليمى أمريكى تم تمصيره باللهجة المصرية من برنامج الأطفال الأمريكى الشهير شارع السمسم، ويعرض البرنامج مواد تعليمية وتثقيفية عبر استخدام العرائس من أجل ترسيخ القيم والأفكار البناءة للطفل ويركز على كيفية تعزيز ثقة الطفل بنفسه واحترامه لذاته وللآخرين، وكان يشرف عليه خبراء التعليم والعلوم السلوكية والمثقفين، توقف فترة ثم عاد مرة أخرى بنفس العرائس، ويسعى القائمون عليه استعادة جمهوره فى ظل قلة انتاج.

عائلة رمضان كريم

عائلة رمضان كريم بطولة النجم أشرف عبدالباقى بأداء صوتى لرب الأسرة «رمضان كريم» الذى يتعرض إلى الكثير من المشاكل فى شهر رمضان، ويُناقش بعض القضايا بشكل كوميدى.

حلو وبس

ابتكر الاعلامى أحمد يونس مسلسلاً يومياً للأطفال على يأخذ شكل البرنامج مع الدمية «زتون» التى قدم معها حلقات للأطفال أيضًا على الراديو 9090، وذلك ضمن خريطتها خلال شهر رمضان المبارك.

حلو بس، من إنتاج مجموعة قنوات DMC ويعد برنامج الأطفال الأول الذى يذاع على الشاشات المصرية منذ سنوات، حيث يخاطب الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا.

البرنامج يرأس تحريره الكاتب الصحفى محمد فتحى، وشارك فى كتابته ياسمين نور الدين، وهيثم عبدربه، وتحريك «زتون» وائل عوض الله، ومن إعداد محمد عادل وأشرف شرف وإخراج أحمد داغر.

تدور فكرة اسم البرنامج حول المصطلح الأكثر تعاملًا بالنسبة إلى الأطفال وهو «حلو بس»، وهو يسلط الضوء على الأشياء الجميلة فى الحياة والسلوك والآثار والتاريخ، كما يناقش المواقف السيئة ويحاول أن يوضح كيفية تحويلها إلى نقاط إيجابية وحسنة.

يستضيف البرنامج عددًا من الشخصيات طوال الـ30 حلقة، من بينهم أطفال يناقش معهم بعض القضايا التى تمسهم مثل فكرة «أنا زعلان من ماما» و«أنا عايز كلب»، كما يناقش فكرة القراءة وتنظيم الوقت والموهبة والأحلام لدى الأطفال والمساواة بين البنت والولد.