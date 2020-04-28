دلال عبدالعزيز: «فالنتينو» يتطرق لقضايا المجتمع من منظور كوميدى.. وهذا سر تميز عادل إمام

التصوير فى عهد الكورونا مرهق نفسيًا.. وقرار وقف التصوير خارج عن إرادتنا

لست بحاجة لبعض مواقع التعريف، كى تسطر بقلمك مشوارها الفنى الممتد لأكثر من ربع قرن، قدمت خلاله عدداً من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية المهمة، تاريخها حاضر فى أذهان الجمهور من الكبار والشباب.

تحلتّ فى أعمالها بروح شخصية المرأة المصرية، فكانت الأقرب إلى كل بيت وعائلة، تحمل من التلقائية والعفوية كما تحمل من الإبداع الذى لم تأتهِ الفرصة بعد، رغم تعدد أدوارها وتألقها فى كل منها، فمع كل عمل جديد لها تشعر أنها صبية فى مقتبل عمرها مازال لديها العديد من الشحنات الفنية التى تستطيع أن تفرغها إذا سنحت لها الفرصة. إنها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز التى كانت وما زالت رهاناً رابحاً للمنتجين. فتواجدها فى أى عمل فنى مكسب لصناعه دون الحاجة إلى تصدر اسمها على الأفيش أو التتر.

عُرف عنها الجدعنة والطيبة، فهى دائما سند لكل زملائها، ففى الوقت الذى غاب فيه أغلب الفنانين عن تشييع جثمان الفنان الراحل جورج سيدهم، بسبب فيروس كورونا، حضرت مراسم الجنازة دون أن تبالى بالمحاذير. فالواجب لديها الأهم ولو على حساب صحتها.

بعد 24 عاماً على آخر عمل فنى جمعهما «النوم فى العسل»، تلتقى الفنانة دلال عبدالعزيز، بالزعيم عادل إمام فى الموسم الرمضانى المقبل من خلال مسلسل «فالنتينو»، كما تشارك فى مسلسل «جمع سالم» للفنانة زينة.

فى حوار أتم عبر الهاتف، فتحت دلال عبد العزيز خزائن أسرارها لـ«نجوم وفنون»، وإلى نص الحوار:

< بعد 24 عاماً على آخر عمل فنى جمعك بالفنان عادل إمام وهو فيلم النوم فى العسل.. ما الذى تغير فى الزعيم وأنت تقفين أمامه مجددًا فى «فالنتينو»؟

<< الزعيم ما زال الزعيم بخفه ظله وأفيهاته وأكليشيهاته، وروحه الحلوة التى تخلق حالة من البهجة والسعادة داخل لوكيشن التصوير.

< برأيك ما سر احتفاظ الفنان عادل إمام بنجوميته مقارنة ببعض زملائه بالوسط الفنى الذين خفت نجمهم باكراً رغم موهبتهم الكبيرة؟

<< عادل ذكى جدًا فى اختياراته، لا يقبل بأى دور من باب التواجد، فهو ينتقى جيدا أدواره بعناية، بالإضافة إلى أنه فنان جرىء فى أفكاره يتطرق لموضوعات حساسة حطم من خلالها تابوهات السياسة دون أن يخشى أحداً، تحدث بلسان الفقراء والمهمشين، بحث فى سيكولوجية المجرمين، كما أن عادل يرى حياته فى الفن فهو عاشق لمهنته ويقدرها ويؤمن برسالتها وصداها فى المجتمع.

< هل لكِ أن تتحدثي عن طبيعة دورك بالمسلسل؟

<< أقدم شخصية تدعى «مس عفاف» وهى زوجة نور عبدالمجيد - الزعيم عادل إمام - ولديهما 3 أبناء ويرجع أسماؤهم نسبة إلى علماء كبار وهم

«رفاعة» الذى يقدم هذه الشخصية الفنان طارق الإبيارى، و«أرشميدس» ويقدم هذه الشخصية الفنان محمد كيلانى، و«نبوية» وتقدم هذه الشخصية الفنانة هدى المفتى، وتشغل منصب مديرة مدارس فلانتينو إنترناشيونال.

< مثلما اعتدنا على الجرأة فى تناول الموضوعات فى أعمال الزعيم.. هل يحمل المسلسل بعض الإسقاطات؟

<< العمل يناقش عدداً من القضايا التى تهم المجتمع المصرى، وعلى رأسها التربية والتعليم. فى سياق كوميدى – اجتماعى.

< وماذا عن طبيعة دورك فى مسلسل «جمع سالم»؟

<< أجسد شخصية هاجر، والدة زينة بالتبنى، والتى تحاول جمع شمل الإخوة المتفرقين. والعمل يدور فى أطار درامى اجتماعى لحل قضية التبنى والمشاكل الأسرية.

< بعد توقف التصوير أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، هل يمكن أن يلحق «جمع سالم» بالموسم الرمضانى؟

<< المسلسل شارف على الانتهاء، ولم يتبقَ سوى مشاهد قليلة من الممكن أن يتم التصوير خلال شهر رمضان.

< كيف توفقين فى مواعيد التصوير بين «فالنتينو» و«جمع سالم»؟

<< انتهيت من تصوير فالنتينو باكراً لأنه كان مقرراً له أن يعرض فى الموسم الرمضانى السابق، ولكن لظروف خاصة أحالت دون تحقيق ذلك، لذا أتفرغ بشكل كامل لـ«جمع سالم».

< كيف اختلف التصوير فى عهد كورونا؟

<< اختلف كثيراً، نحن كفنانين نعيش تحت ضغط نفسى كبير، ونتبع الإجراءات الوقائية حتى لا نؤذى بعضنا وغيرنا، فيروس كورونا ضاعف من المجهود النفسى بجانب البدنى المبذول فى التصوير، ولكن فى النهاية أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تمر هذه المحنة على خير.

< يمكن القول إن فيروس كورونا، أربك حسابات الفنانين المعتادة فى شهر رمضان؟

<< بالتأكيد، خاصة أنه شهر الألفة والتقارب الأسرى، ولكن دعينا ننظر للأمر بشكل أكثر إيجابية، قرار الحظر والحكومة المصرية بمنع التجمعات فرصة لكل مواطن ولا اقصد شخص بعينه التقرب من الله وختم القرآن الكريم.

< ما طقوس دلال عبد العزيز فى شهر الصوم؟

<< رمضان شهر الصوم والعبادة، أتقرب من الله أكثر بالذكر والتسابيح.

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< كيف تتعاملين مع الفيروس المستجد؟

<< اتخذ بالإجراءات الوقائية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية بغسل الأيدى عن طريق الفرك، واستخدام الكحول وارتداء الكمامة.

< انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لقرار الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية بعدم توقف تصوير الأعمال الدرامية.. مع أى فريق تتفقين؟

<< دكتور أشرف زكى عليه ضغط

كبير، فهو ليس له ذنب فى ذلك، كما أن القرار النهائى يرجع إلى المنتج الذى يرى أن قرار الوقف من الممكن أن يكبده خسائر مالية كبيرة، كما أن الفن صناعة ولا يمكن إيقافها، بالإضافة إلى أننا ملتزمون بعقود رسمية.

< رغم التحذيرات العالمية بشأن فيروس كورونا، لكن كنتِ أول الحاضرين مراسم جنازة الفنان جورج سيدهم؟

<< قاطعتنى قبل استكمال سؤالى قائلة : أولاً العزاء واجب تعلمته من والدى، فكيف لى أن أمتنع عن حضور جنازة صديقى وحبيبى جورج، رحمة الله عليه.

< ولكن غياب الفنان سمير غانم عن الجنازة فتح باب من التكهنات حول علاقته بالفنان جورج؟

<< سمير أصيب بصدمة شديدة، منذ علمه بنبأ الوفاة، فهو لم يستطع وداع صديق عمره وكفاحه، وذكراه ستظل فى قلوبنا.

< تأثرت كثيرًا بوفاة الفنان هيثم أحمد زكى.. ماذا تقوين له فى يوم ميلاده؟

<< هيثم ابنى، فراقه صعب علينا جميعاً، وكان شاباً مهذباً وملتزماً دينياً، عيده فى الجنة أجمل هو ذهب لمن هو أحن عليه من الجميع.

< مشاركة الفنان فى أكثر من عمل فى موسم واحد، يصب فى مصلحته أم يضره؟

<< أعتقد أن الأمر بات طبيعيًا بأن يشارك الفنان أو الفنانة فى أكثر من عمل رمضانى، ولا توجد مشكلة فى ذلك ولكن بشرط أن لا يكرر نفسه ويختار الأدوار المختلفة سواء فى الشكل أو المضمون، حتى يلمس المشاهد هذا الاختلاف ويشعر بأنه يراه بوجه مغاير عن العمل الآخر، وما يسهم حاليًا فى تعزيز هذه المشاركة، ازدياد عدد القنوات التلفزيونية، فالمشاهد أصبح يتابع أكثر من قناة واحدة فى اليوم.

< ما المعايير التى تختارين وفقاً لها أعمالك الفنية؟

<< أختار الأعمال التى تطرق إلى قضايا هامة تمس المجتمع، ففى مسلسل «سابع جار» وافقت عليه لأنه يتناول مفهوم الجيرة، التى تكاد تكون اندثرت فى السنوات الماضية، وسط زحمة الحياة والانشغال بالأمور الحياتية اليومية، على خلاف ما كان يحدث فى الماضى، ففى هذه الأيام تجد الجار لا يعلم شيئًا عن جاره فى الشقة المجاورة، ولكن من خلال هذا المسلسل، أكّدنا أهمية الجار، وغيرها من الموضوعات الشائكة.

< قدمتِ العديد من الأدوار.. أى منها الأقرب لشخصيتك الحقيقية؟

<< أشبه «لمياء» فى مسلسل «سابع جار» من حيث الشهامة والجدعنة.

< على ذكر الجدعنة.. اشتهرتِ بهذه الصفة فى الحقل الفنى.. هل ترين أن الجيل الجديد يفتقر ذلك؟

<< أحب زملائى، وأسأل عنهم باستمرار، والجدعنة ما زالت موجودة ولكن بنسب، لذا أوصى دنيا وإيمى بالسؤال على أصدقائهما باستمرار والوقوف بجانبهم فى أزمتهم ومحنتهم.

< «دلال» لماذا بعيدة عن السينما؟

<< لست بعيدة عن السينما، وشاركت مؤخراً فى فيلم «كارما»، أنا موجودة مع الشباب والجيل الجديد.

< وماذا عن الفيلم الذى يجمعك بالفنانة ميرفت أمين؟

<< ميرفت من أقرب صديقاتى فى الوسط الفنى، كنا نحضر لفيلم جديد يجمعنا سوياً بعنوان «أعز الولد»، ولكن الفيلم تم تأجيله بسبب فيروس كورونا لحين إشعار آخر.

< ما مدى رضائك عن خطوات إيمى ودنيا فى التمثيل؟

<< سعيدة بهما كثيراً، وبنجاحاتهما، دنيا منذ أن اقتحمت مجال الفن قررت أن تعتمد على نفسها، ولم أتدخل حتى فى اختيار أدوارها، فهى حكيمة فى قرارتها وأثق فيها جيداً، وكذلك إيمى اختارت طريقاً معيناً تمضى فيه وهو فن الكوميديا الذى ورثته عن والدها سمير غانم.