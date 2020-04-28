بسمة وهبة تكشف مواعيد برنامجها "كل يوم" في رمضان

نشرت الإعلامية بسمة وهبة مواعيد برنامجها "كل يوم" في شهر رمضان، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتبت بسمة عبر حسابها قائلة : "اتشرف بتقديم

برنامجي كل يوم طول شهر رمضان بداية من اليوم الساعة ١٢ مساء حتى ١ صباحًا.. أيام (( الثلاثاء والأربعاء والخميس)) على شاشة سي بي سي اكسترا التي تعد من أفضل القنوات الإخباريه في الوطن العربي".

وتابعت :" وسيكون هذا فقط خلال الشهر الكريم لإتاحه الفرصه للأعمال الدراميه ثم العوده (( لقناه أون)) بيتي بعد شهر رمضان..القاكم الليله.. انتظروني".