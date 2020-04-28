كارول سماحة: "خايفة الإنسانية تموت وتتحول العالم لذئاب"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ عن تضامنها مع الشعب اللبناني الذي يتخبّط بعدة أزمات ومشاكل ويعيش اوضاعا اقتصادية صعبة.

وكتبت كارول على صفحتها الخاصة: "قلبنا اليوم مع كل لبناني مقهور من الذل من الجوع من القهر ما بعرف كيف وأيمتى رح نقدر نتخطى هالمرحلة الخطيرة اللي عم بعيشها بلدنا ! بس من هلق لوقتها، خايفة الإنسانية تموت، وتتحول العالم لذئاب".

الجدير ذكره ان كارول سماحة اختارت مؤخرا أغنية "إتحاربت" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي قدمتها شارة مسلسل "سلطانة المعز"، كأفضل شارة في رمضان هذا العام.

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