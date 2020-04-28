ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية ​سيلينا غوميز​ أنها تأثرت كثيرا وبكت حين استماعها اغنية "everything i wanted" لزميلتها النجمة العالمية ​بيلي إيليش​، اذ ان سيلينا كانت عاشت منذ فترة ازمة نفسية أثّرت على حياتها ويبدو ان الأغنية ذكّرتها بأمور مؤثرة.

الجدير ذكره ان سيلينا غوميز كانت قد شاركت المتابعين في صفحتها الرسمية، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ممرضتين وهما ترقصان على أنغام أغنيتها Boyfriend من ألبومها الجديد Rare ، وعلّقت غوميز بقولها: "هذا جعلني أبتسم كثيراً وشكراً لكل محترف على الخطوط الأمامية، وأنتم يا رفاق أبطال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيلينا غوميز تبكي بسبب بيلي إيليش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.