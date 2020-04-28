وفاة والدة جان صليبا

ميرنا وليد - بيروت - توفيت السيدة ماري حنا ياندم، والدة المنتج اللبناني ​جان صليبا​، صباح اليوم.

إحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم، عند الساعة الواحدة من بعد الظهر، في كنيسة مار يعقوب - طلعة السبتيه.

وبسبب الأوضاع الصحية الراهنة، وحرصاً منها على سلامة المحبين، تعتذر عائلة الفقيدة عن تقبل التعازي، وتشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله، أو في الهاتف.

من أسرة موقع "الفن" نتقدم بأحرّ التعازي من المنتج اللبناني جان صليبا وعائلة الفقيدة، راجين الله أن يسكنها فسيح جناته.

يُذكر أن جان صليبا هو منتج وملحن مشهور، أطلق العديد من الفنانين ومنهم إليسا وأمل حجازي وميليسا، وتعاون مع أهم النجوم في التلحين.

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