كندة علوش تتراجع عن هذا الكلام بعد تعرّضها للإنتقادات

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة السورية ​كندة علوش​ للإنتقادات، بسبب منشور كتبته أمس جاء فيه: "العالم هيفني والسوريين واللبنانيين بعيد عن كونن جيران وبلدين وشعبين داخلين ببعض للعضم.. والأعمال السورية اللبنانية المشتركة صرلا أكتر من 10 سنين ناجحة ومطلوبة، ولسه منسمع سجالات من نوع السوري أهم لأ اللبناني أهم لأ السوري هو الأصل لأ اللبناني أحسن.. يكفي حبو بعض وافرحوا لنجاح بعض".

لكن ما لبثت أن حذفت المنشور، وكتبت علوش: "كتبت تويت ومحيتا.. لإني بتعب من السجالات والجدل واللغة الالغائية وبالوقت الي كان قصدي رسالة محبة كان في ناس مصرة ترجعنا للجدل اللامنتهي فقلت ريح راسي وراسكن.. تصبحوا على خير أحسن شي".

يُذكر أن علوش تشارك في بطولة حكاية "ضي القمر"، من مسلسل "إلا أنا"، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، تدور أحداثها في عدة حلقات تصل إلى 60 حلقة، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية، ‏تهم المجتمع بصفة عامة، والمرأة بصفة خاصة.

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