ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن غضبها من الدولة اللبنانية التي هي سبب فقر وقهر الشعب اللبناني.

وكتبت إليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يا عيب الشوم عا دولة عم تخلي ولادها يموتو من الغضب والقهر بالشوارع لأنو ببيوتن ما في ربطة خبز. يا عيب الشوم عا حكام مطمنين بالن عا مصرياتن برا والناس ليراتا ما إلن قيمة. في ناس عم تنام بكراتين وناس عم تاكل من الزبالة. إيام الحرب ما صار هيك بالناس!".

ولاقى منشورها اعجاب العديد من المتابعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا: "يا عيب الشوم وفي ناس عم تنام بكراتين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.