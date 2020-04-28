حقيقة إقتباس قصة مسلسل ياسمين عبد العزيز من حياتها الشخصية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:00 مساءً - نشر الكاتب المصري ” عمرو محمود ياسين ” منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” ينفي من خلاله وجود أي علاقة لمسلسل ” ونحب تاني ليه ” الذي قام بكتابته بقصة حياة ياسمين عبد العزيز بطلة العمل .

خاصة وبعد ما تردد بين المتابعين بأن الأحداث الشخصية التي مرت بها ياسمين عبد العزيز في الفترة الأخيرة من طلاقها ثم قصة علاقتها بالفنان أحمد العوضي تتشابه مع أحداث المسلسل .

مما دفع عمرو محمود ياسين للرد على ذلك وأكد على أنه قام بكتابة قصة هذا المسلسل منذ عامين .

فكتب قائلا : ” والجدير بالذكر إن قصة مسلسل ونحب تاني ليه هي قصة كنت كتبتها من حوالي سنتين كمعالجة بعنوان الست آيات ومكنتش عارف وقتها من سيكون أبطالها ” .

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وعلقت ياسمين عبد العزيز على المنشور لتؤكد ما جاء به ونفي وجود أي صلة بين المسلسل وحياتها الشخصية قائلة : ” قولهم .. تعبت ” .

ليرد عمرو محمود ياسين على تعليقها فقال : ” ما أنا بقول اهو ” .