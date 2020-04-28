مي العيدان تهاجم ياسمين صبري : ” قبضت مليونين دولار مقابل تتهزء و ينمسح بكرامتها الأرض “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:00 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” من ظهورها الأخير في برنامج المقالب ” رامز مجنون رسمي ” .

وهاجمت مي العيدان ياسمين صبري منتقدة ما تم تداوله عن تقاضي الأخيرة مبلغ 2 مليون دولار مقابل موافقتها على عرض الحلقة الخاصة بها في البرنامج الذي يقدمه رامز جلال .

فكتبت العيدان في تعليقها على الصورة قائلة : ” ياسمين صبري قبضت مليونين دولار مقابل تتهزء و ينمسح بكرامتها الأرض مع رامز .. شكل أبو هشيمة مو مكفيها ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة والتي تباينت تعليقاتهم بين من تساءل حول مصدر هذه المعلومة .. والبعض الآخر انتقد المبالغ الضخمة التي يحصل عليها الفنانين والتي يمكن الاستفادة منها في أوجه أخرى كمساعدة الفقراء .

كما علق البعض على ظهور الضيوف بملابس اعتيادية وكأنهم يعلمون مسبقا بما سيحل بهم بالبرنامج .