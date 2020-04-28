إبن الشهيد ” أحمد المنسي ” في حوار له : ” عايز أبقى ظابط صاعقة زي بابا “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:00 مساءً - أجرى الطفل ” حمزة ” نجل الشهيد ” أحمد المنسي ” حوارا مع برنامج ” مساء dmc ” وذلك بعد نجاح مسلسل ” الاختيار ” الذي يجسد حياة والده .

وأعرب حمزة عن فخره وسعادته بالمسلسل وإنه يتابعه بشكل جيد .. كما يتابعه أصدقائه قائلا : ” أصدقائي يسألوني عن أحداث آخر حلقة .. فأجبتهم إني لا أعلم ولكني رويت لهم ما حدث في الحقيقة مع إخفاء بعض التفاصيل حتى يشاهدون المسلسل ” .

وعن المشاهد التي جمعته بوالده قال إنه لا يتذكرها لصغر سنه في وقتها وعلق على ذلك وقال : ” أتذكر عندما كان يسافر لسيناء ويوصيني على والدتي وجدتي وأبناء عمي ” .

وتابع : ” منذ أن كان عمري 5 سنوات كنت أريد أن أصبح ظابطا في الجيش .. والآن أريد أن أصبح ظابط صاعقة لأكون مثل بابا ” .