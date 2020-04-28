كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:00 مساءً - أجرى الطفل ” حمزة ” نجل الشهيد ” أحمد المنسي ” حوارا مع برنامج ” مساء dmc ” وذلك بعد نجاح مسلسل ” الاختيار ” الذي يجسد حياة والده .
وأعرب حمزة عن فخره وسعادته بالمسلسل وإنه يتابعه بشكل جيد .. كما يتابعه أصدقائه قائلا : ” أصدقائي يسألوني عن أحداث آخر حلقة .. فأجبتهم إني لا أعلم ولكني رويت لهم ما حدث في الحقيقة مع إخفاء بعض التفاصيل حتى يشاهدون المسلسل ” .
وعن المشاهد التي جمعته بوالده قال إنه لا يتذكرها لصغر سنه في وقتها وعلق على ذلك وقال : ” أتذكر عندما كان يسافر لسيناء ويوصيني على والدتي وجدتي وأبناء عمي ” .
وتابع : ” منذ أن كان عمري 5 سنوات كنت أريد أن أصبح ظابطا في الجيش .. والآن أريد أن أصبح ظابط صاعقة لأكون مثل بابا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إبن الشهيد ” أحمد المنسي ” في حوار له : ” عايز أبقى ظابط صاعقة زي بابا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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