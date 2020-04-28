كندة علوش تحذف هذه التغريدة وتعلق : ” قولت ريح راسي وراسكن “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:00 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تحدثت من خلالها عن العلاقة بين سوريا ولبنان .

فكتبت قائلة : ” العالم هيفنى والسوريين واللبنانيين بعيد عن كونن جيران وبلدين وشعبين داخلين ببعض للعضم .. والأعمال السورية اللبنانية المشتركة صرلا أكتر من 10 سنين ناجحة ومطلوبة ” .

وتابعت : ” لسه منسمع سجالات من نوع السوري أهم لأ اللبناني أهم لأ السوري هو الأصل لأ اللبناني أحسن .. يكفي حبو بعض وافرحوا لنجاح بعض ” .

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وتعرضت كندة علوش لعدد من الانتقادات بسبب هذه التغريدة الأمر الذي دفعها إلى حذفها بعد ذلك لتفادي الجدال والنقاش بدون جدوى على حد قولها .

وقالت في تغريدة لها أخرى : ” كتبت تويت ومحيتا لإني بتعب من السجالات والجدل واللغة الالغائية .. وبالوقت اللي كان قصدي رسالة محبة كان في ناس مصرة ترجعنا للجدل اللامنتهي فقلت ريح راسي وراسكن .. تصبحوا على خير أحسن شي ” .