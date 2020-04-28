فيديا بالان تتعهد بالتبرع للأطباء

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
تعاونت الممثلة الهندية فيديا بالان مع منصة Tring الشهيرة للصحف لجمع التبرعات لتوفير 1000 قطعة من مجموعة معدات إضافية للحماية الشخصية في القطاع الصحي.
وذكر تقرير هندوستان تايمز أن بالان جنبًا إلى جنب مع مانيش موندر Manish Mundra والمنتج السينمائي اتول كاسبكار Atul Kasbekar جميعهم ساهموا ف هذه المبادرة من لأجل مكافحة فيروس كورونا في الهند.
شاركت فيديا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram وحثت الجميع على التبرع من أجل القضية. وكتبت: “ناماستي ، من الأهمية بمكان أن نقدم معدات الوقاية الشخصية (PPE) لموظفي الرعاية الصحية لدينا لحمايتهم في # WarAgainstCovid19.
وأضافت “أنا أتبرع بـ 1000 مجموعة من معدات الوقاية الشخصية لموظفينا الطبيين ، وقد دخلت في شراكة مع Tring لجمع التبرعات من أجل 1000 مجموعة معدات الوقاية الشخصية أخرى في حاجة عاجلة عبر الهند لأطبائنا والموظفين الطبيين “.
أعلنت الممثلة أيضًا مكافأة لمن يتبرع. وكتبت: “لمساهمتكم ، سأرسل لكم رسالة شكر شخصية فيديو تعبر عن كرمكم.
كما شاركت نجمة “Mission Mangal” رسالة فيديو على Instagram تحدثت فيها عن النقص من مجموعات معدات الوقاية الشخصية في المستشفيات الهندية وتشرح لماذا من الضروري التبرع لنفسها.
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