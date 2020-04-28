ريهام سعيد: شيرين رضا ساهمت في تغيير شخصيتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أشادت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بالفنانة شيرين رضا، مؤكدة أنها تحبها وتعلمت منها كثيرا.

ريهام نشرت مقطع فيديو قديم من برنامجها “صبايا الخير”، تحدثت خلاله عن شيرين رضا، وكيف استطاعت تطوير أدائها والتألق مجددا بعد غياب طويل.

الإعلامية المصرية علقت على المقطع، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “بتعلم منها ساهمت كتير في تغيير شخصيتي”.

وأضافت: “الكلام ده انا قلته هنا من ٨ سنين ولسه بقوله ومش صاحبتي ومعرفهاش ساعات ناس ماتعرفهمش بيكونوا إيجابيين في حياتك أكتر من اللي حواليك”.

وكانت ريهام سعيد قد ظهرت في فيديو مؤخرا، اتهمت فيه ريم البارودي بتحريض بعض الأقلام لكتابة أخبار سلبية عنها، معربة عن صدمتها في صديقتها السابقة، وعدم معرفتها حتى الآن بسبب اشتعال هذه الأزمة بينهما.

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ريهام اعترفت بأنها على خلاف مع البارودي منذ عامين ولا تعرف عنها شيئاً، ولا تعلم حتى الآن سبب التصريحات المسيئة التي تم تسريبها على لسان ريم عنها، وقالت: «أنا مصدومة أوي إن في حرب دلوقتي ضدي، يعنى أنا قاعدة في البيت من شهر أغسطس، 8 شهور ما اتكتبش خبر عني سلبي خالص، من ساعة ما حصلت المشكلة الأخيرة دي كل يوم الصبح بلاقي حاجة، ودي طريقة أنا عارفاها عنك كويس أوي».

وأضافت: « أنا كنت وعدت ناس محترمة كتير إن أنا مش هتكلم في الموضوع، وانتي بتجريني إني أتكلم لأن أنا عارفة طبعا إنه أكل عيشك وعارفة إن رمضان جاي والبرامج جاية وكدا وعايزة تطلعي ويبقى فى قصة وكدا بس أنا مش هبقي كدا أنا أكبر من كدا بكتير أوي وقيمتي أكبر من كدا بكتير أوي».

الإعلامية المصرية فاجأت الجميع واعتذرت للفنانة المصرية سمية الخشاب، وذلك على خليفة هجومها عليها بعد زواجها من الفنان المصري أحمد سعد، تأثراً بالعلاقة الوطيدة التي كانت تجمعها بزوجة سعد السابقة، ريم البارودي، حيث قالت: «أنا فعلا حاسة بالافتراء اللى افترتيه عليا وبعد الكلام اللي بتقوليه عليا اللي مش حقيقي، فعلا من قلبي لأن أنا واضح جدا إن أنا انضحك عليا، أنا بعتذر جدا للفنانة سمية الخشاب،أنا عندي الجرآءة الكافية إني أعتذرلك، ودا ولا كيد ولا غيظ وحياة ولادي».

وتابعت: « أنا فعلا بعتذر لسمية الخشاب لأن أنا واضح إن وصلي قصة بشكل مختلف، مش ممكن اللي انتي بتعمليه دا، مش ممكن يكون دا طبيعي، مش ممكن تعملي فيا أنا كدا، أكيد أنا اتخميت جامد أوي، كفاية إهانة وكفاية غلط وكفاية تشويه وكفاية غل».

ريهام سعيد هددت كل المواقع التي تنشر عنها أخبار حقيقية باللجوء للقضاء، وقالت: «لكل الصحفيين اللى بيكتبوا أخبار مش صح.. هبتدي أتصرف معاكم لأن مافيش حد فوق القانون، وإمبارح أنا وكلت محامي قالى أنا ما عنديش غيرك خلاص فأنا هاخد حقي».