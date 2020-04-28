شركة ديزني بلاس تعرض آخر أجزاء سلسلة "ستار وورز"

الثلاثاء 28 أبريل 2020

أعلنت شركة ديزني طرح فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker (حرب النجوم: صعود سكاي ووكر)، على شبكة البث الإلكتروني ديزني بلاس، في 4 مايو/ أيار المقبل.



ووفقا لموقع "ديجيتال سباي" الأمريكي، يستطيع محبو سلسلة "ستار وورز" مشاهدة آخر أجزاء السلسلة بالتزامن مع ذكرى طرح أول أجزائها، بعد أن كان من المعتزم طرحها بعد هذا الموعد بشهرين.

وطرح الجزء الأخير من السلسلة على شبكة ديزني بلاس، يعني إمكانية مشاهدة السلسلة الفضائية الملحمية بأكملها في مكان واحد.

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ويمكن مشاهدة الفيلم أيضا على محطة سكاي سينما التلفزيونية، وشبكة ناو التلفزيونية بداية من شهر مايو/أيار المقبل.

وتستعد "ديزني بلاس" لطرح مجموعات مفاجآت ضخمة الشهر المقبل، من بينها طرح سلسلة وثائقية تمتد لثماني حلقات بعنوان Disney Gallery: The Mandalorian.

يأخذ المسلسل الوثائقي المشاهدين في جولة وراء كواليس تصوير "ستار وورز"، مستعرضا مشاهد وتفاصيل لم يسبق رؤيتها من قبل، وفقا للعين.

ويصدر في نفس الشهر آخر حلقات مسلسل Star Wars: The Clone Wars، الذي يدور حول الشخصية الخيالية الشعبية أسوكو تانو.