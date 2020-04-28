"سينيمانا".. أول مهرجان عربي "أون لاين" لأفلام كورونا

قرر الاتحاد العام للفنانين العرب إطلاق مهرجان سينمائي عبر شبكة الإنترنت، لتوثيق الأزمة التي يمر بها العالم حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال المخرج العماني، الدكتور خالد الزدجالي، نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، مدير المهرجان: "تفاعلا مع ما يشهده العالم من جائحة تستشري في البشرية بشكل رهيب ومخيف، مما حدا بجميع الدول إلى الاستنفار التام لمواجهة هذا الفيروس بشتى الوسائل، وحيث إن للأفلام دورا فاعلا وكبيرا في توثيق وتسجيل المواقف الإنسانية والتضحيات والمساندة وبث الروح المعنوية للعامة، يطلق الاتحاد العام للفنانين العرب مهرجان "سينيمانا" الأول 2020 عبر المنصة الإلكترونية".

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وأضاف الزدجالي: "المهرجان يستهدف الأفلام التي تتناول موضوع فيروس كورونا بشكل خاص، ويستمر تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة حتى بداية شهر يونيو/حزيران المقبل".

وتابع: "هناك شروط لا بد أن تتوافر في الأفلام المتقدمة للمشاركة في المهرجان، وهي أن تتناول خطوط المواجهة الأولى من قبل الأطباء ورجال الشرطة والجيش لمواجهة هذه الجائحة والكشف عن مدى معاناتهم وتضحياتهم، وكذلك الكشف عن دور رب الأسرة في تهيئة البيئة الصحية والنفسية للأسرة في الحجر، والتزامهم جميعا بتعليمات الجهات المختصة والأدوار التي قامت بها، فضلا عن إلقاء الضوء على دور المتطوعين وأعمال التطوع، التي كان لها الأثر الطيب في المجتمع أثناء انتشار الفيروس".

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب: "هناك جوائز عينية وتشجيعية للفائزين، ولا بد أن يكون العمل المتقدم للمشاركة في المهرجان من إخراج كوادر عربية، وألا تزيد مدته على 10 دقائق ولا تقل عن دقيقتين، ويتم إرسال الأفلام عبر رابط إلكتروني يمكن تنزيله، فيما يحتفظ مكتب الاتحاد العام للفنانين العرب بمسقط بحق قبول أو رفض أي فيلم لا يراه مناسبا".