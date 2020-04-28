رئيس الرقابة المصرية: "رامز مجنون رسمي" شديد السادية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في مصر أنه قام بتحرير محضر ضد قناة MBC مصر، كما حرر شكوى لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبحث إمكانية وقف برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي اعتبره يمثل العنف والسادية بلا أي منطق.



وأضاف عبدالجليل، خلال برنامج "على مسؤوليتي" مع أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، أن البرنامج خارج عن كل التقاليد، وشديد السادية بدون أي منطق أخلاقي أو إعلامي، خصوصا في هذا التوقيت مع وجود الأطفال بالبيوت في ظل الحظر، معلنا رفضه المتاجرة بهذا المكون الدرامي بهذه الكيفية المؤذية لأي شخص حتى الذي تعود على مسلسلات العنف.

وأكد عبدالجليل أن هذه السنة الثالثة التي يقدم فيها محضرا ضد القناة بسبب هذا البرنامج، لكن لا شيء يحدث.

وفي المقابل أصدرت قناة MBC بيانا قالت فيه إن برنامج رامز من إنتاج شركة مسجلة رسميا ويحظى بنسب مشاهدة كبيرة، وأن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر عالميا في شبكات رائدة، لافتة إلى أن الحلقتين الأوليين حظيتا بمشاهدة مليونية.

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وأكدت MBC في بيانها أن الحلقات لا تبث إلا بعد موافقة الضيوف عقب حدوث المقلب وليس قبله.

وكان البرنامج شهد مجموعة من البيانات والبلاغات المتزامنة، منها قيام المستشار مرتضى منصور بتقديم بلاغ للنائب العام المصري يطالب فيه بوقف البرنامج، وكذلك إصدار مستشفى الصحة النفسية بيانا اعتبرت فيه أن البرنامج يمارس التنمر والعنف.

كما أصدر نقيب الإعلاميين بيانا يطالب فيه بوقف البرنامج باعتبار أن رامز جلال غير مقيد بالنقابة.



