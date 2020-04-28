منتج "محمد علي رود" يرد على اتهامات الإساءة للمجتمع الكويتي

دافع المنتج الكويتي عبدالله بوشهري عن مسلسله "محمد علي رود"، الذي تم اتهامه بالإساءة إلى فئة بالمجتمع الكويتي، ورحب بردود الأفعال تجاه عمله الدرامي الجديد، الذي استغرق تحضيره وصناعته قرابة 6 شهور.

وقال بوشهري، في بيان، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "أنا سعيد بالمتابعة المرتفعة للعمل، والاتصالات العديدة التي تلقيناها، وما أسعدني أكثر أننا حققنا معادلة صعبة لجذب جميع أفراد العائلة لمتابعة المسلسل، كما أننا نرحب ونتقبل كل الآراء ووجهات النظر التي من شأنها تطوير الإنتاج الكويتي، فنحن نتطور بالحوار البناء".





وحول الاتهامات الموجهة إلى المسلسل بدعوى أنه يسيء إلى فئة من المجتمع الكويتي، طالب بوشهري بعدم الاستعجال في الحكم على المسلسل، الذي يعرض على قنوات الكويت وأبوظبي وروتانا خليجية والشارقة.

وقال: "أهل فيلكا الكرام هم أهلنا، وأود التوضيح إن شخصية "سلطانة" التي تجسدها الفنانة هيفاء عادل في مسلسل "محمد علي رود" ليست من فيلكا، وإنما هي من مدينة الكويت، وذهبت للعيش في جزيرة فيلكا ثم عادت لمدينة الكويت بحثا عن ذكريات قديمة، وهذا ما سنعرفه لاحقا من سياق أحداث العمل التي لا نود أن نكشفها، لا تستعجلون في الحكم على الأمور، فالحلقات القادمة ستكشف لكم أسرار الحكاية وشخوصها".

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وأضاف بوشهري: "الشغل أيا كان ليس بالأمر المعيب طالما كان وسيلة للمكسب الشريف للرزق، وهذا ما جاء في الحلقة الثالثة على لسان شخصية "سلطانة"، فضلا عن أن الناس في الكويت عملت بمهن عديدة بالماضي، بالإضافة إلى أننا امام شخصيات درامية افتراضية وليست شخصيات توثيقية، ونحن أمام مسلسل درامي للمتعة، ونحترم وعي وذوق المشاهد والمجتمع الكويتي والخليجي بكل أطيافه".

يذكر أن مسلسل "محمد علي رود" من تأليف محمد أنور، وإخراج مناف عبدال، وإنتاج عبدالله بوشهري، وبطولة أكبر عدد من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، ومنهم سعد الفرج ومحمد المنصور وجاسم النبهان وهيفاء عادل وخالد أمين وبثينة الرئيسي وفاطمة الحوسني وحسين المهدي وعبدالله بهمن وحصة النبهان.

ويتناول المسلسل مجموعة من القضايا خلال أربعينات القرن ‏الماضي وقصص التجار الكويتيين الذين جمعهم البحر في قالب تشويقي يسلط الضوء ‏على قيم الأمانة والوفاء والصداقة.‏

و تدور أحداث المسلسل بين شواطئ الكويت وطريق محمد علي في وسط مدينة ‏مومباي الهندية، وتبدأ من الكويت تحديداً من بيت النوخذه شهاب وزوجته فوزية وبناته ‏الثلاثة مريم وموزه ومنيرة، حيث يستعد شهاب للسفر إلى الهند، في حين تخبئ ‏زوجته سراً غامضاً ورثته من أمها ويؤثر على النساء فقط، لتنقل هذه اللعنة إلى ابنتها ‏مريم. ومن ثم تأتي شخصية سلطانة لتعمل خادمة في بيت شهاب، إلا أنه مع مرور ‏الوقت يكتشفون أنها جاءت لتصلح خطأ قديم دام أكثر من 30 عاماً.‏