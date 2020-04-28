مهرجانات العالم تواجه كورونا بأفلام مجانية على يوتيوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توحد أكثر من 20 مهرجانا سينمائيا في العالم لبث أفلام بالمجان على موقع يوتيوب بعد أن أغلق تفشي فيروس كورونا المستجد دور السينما، وأدى إلى إلغاء مهرجانين سنويين في كان ونيويورك.

وأعلنت شركتا ترايبيكا إنتربرايزس ويوتيوب، اللتان تنظمان الحدث، في بيان، الإثنين، أنه سيُعرض خلال الحدث الذي يستمر 10 أيام تحت عنوان "كلنا واحد: مهرجان الفيلم العالمي" أفلام اختارتها مهرجانات برلين وكان والبندقية وصندانس وتورونتو وترايبيكا إلى جانب مهرجانات أخرى ويبدأ يوم 29 مايو/ أيار.

وستعرض خلال الحدث أفلام روائية ووثائقية وموسيقى وعروض كوميدية، ولم تعلن تفاصيل البرنامج، ولن تشمل العروض على الأرجح الأفلام الرئيسية الجديدة التي تعرض لأول مرة عادة في مهرجانات للأفلام.

وحرم إلغاء مهرجان كان في فرنسا الذي يقام في مايو/ أيار والغموض الذي يكتنف مصير مهرجاني البندقية وتورونتو في سبتمبر/ أيلول بسبب تفشي فيروس كورونا منتجي الأفلام من نافذة رئيسية للترويج لأفلامهم الجديدة لوسائل الإعلام والجمهور.

وأكد منظمو مهرجان كان، الإثنين، أنهم فخورون بالمشاركة في الحدث الذي ينظمه يوتيوب "لتسليط الضوء على أفلام ومواهب استثنائية حقا، ما يسمح للجمهور لأن يختبر الفروق الدقيقة في رواية القصص من جميع أنحاء العالم والشخصية الفنية لكل مهرجان".

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وقالت جين روزنتال، المؤسسة المشاركة لمهرجان ترايبيكا في نيويورك، والذي ألغي أيضا، إن الفكرة هي إلهام البشر عبر الحدود وتوحيدهم أثناء الجائحة.

وأضافت روزنتال، في بيان: "العالم كله في حاجة إلى الشفاء في الوقت الحالي".

ومن بين المهرجانات الأخرى المشاركة مهرجانات القدس ومومباي وسراييفو وسيدني وطوكيو ولندن.

ورغم أن الأفلام ستبث مجانا، فسيُطلب من المشاهدين التبرع لصندوق التضامن من أجل استجابة منظمة الصحة العالمية لمرض كوفيد-19.