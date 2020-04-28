سيارة محمد رمضان ومكياج ياسمين صبري.. أبرز أخطاء دراما رمضان

بات المشاهد العادي أشبه بناقد متخصص، فهو يدقق في العمل الفني ويتأمل كل تفاصيله، وعندما يجد شيئا مميزا يصفق ويشيد، وعندما يكتشف خطأ لا يلتزم الصمت ويلوم أصحابه.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الأول من شهر رمضان، مجموعة من الأخطاء في مسلسلات رمضان، وانتقدوا أبطالها بشكل ساخر.

وترصد ”الخليج 365” في السياق التالي أبرز أخطاء دراما رمضان في أسبوعها الأول.

سيارة محمد رمضان

يجسد الفنان محمد رمضان في مسلسله الجديد "البرنس" شخصية رضوان "سمكري سيارات" ماهر جداً في مهنته، وقد وقع محمد سامي، مخرج المسلسل، في خطأ فادح في الحلقة الأولى، إذ ظهر "رمضان" وهو يتسلم سيارة "هيونداي أكسنت" من صاحبها، ليقوم بتصليحها بعدما تم تدميرها في حادث سير.

وفي المشهد التالي عاد مالك السيارة ليتسلمها من رضوان، والغريب أن السيارة تغير نوعها وظهرت في المشهد "هيونداي إلنترا".

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته بجانب محمد رمضان، روجينا وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وعبدالعزيز مخيون.





مكياج ياسمين صبري

تنافس الممثلة ياسمين صبري في ماراثوان رمضان الدرامي بمسلسل "فرصة تانية"، وتجسد خلاله شخصية "ملك"، فتاة جميلة ورومانسية، وعندما تكتشف خيانة "زياد" لها، ويجسد دوره الفنان أحمد مجدي، تفسخ الخطوبة، وعندما يتزوج "زياد" تذهب لتتأكد بنفسها وأثناء عودتها للمنزل تتعرض لحادث سير خطير بالسيارة.

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وفي أحداث هذه الحلقة وقع المخرج في خطأ كبير، إذ ظهرت ياسمين داخل المستشفى بعد وقوع الحادث، وهي في حالة مميزة، ولم يتأثر مكياجها نهائياً، الأمر الذي عرضها لسخرية المتابعين على مواقع التواصل.

مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقش عادل، ويشارك في بطولته آيتن عامر، وهبة مجدي، وسارة الشامي.





عادل إمام.. فلانتينو

أصيب عدد كبير من متابعي مسلسل فلانتينو للزعيم عادل إمام، بحالة من الدهشة بسبب مشهد يظهر خلاله علم مصر بجوار علم بريطانيا داخل مدرسة فلانتينو الدولية.

وظهر علم مصر في المشهد مقلوبا، حيث ظهر ترتيب ألوان العلم "أسود ثم أبيض ثم أحمر"، بينما الترتيب الصحيح "أحمر ثم أبيض ثم أسود".

مسلسل فلانتينو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته بجوار الزعيم، دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وسليمان عيد.





غادة عبدالرازق.. الرموش الصناعية

تؤدي الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، دور سيدة تعيش في حارة شعبية وتعمل بائعة كبدة، وتعرضت لانتقادات كبيرة بسبب ظهورها برموش صناعية، ومكياج كامل، في أحداث العمل، الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة الشخصية التي تجسدها.

مسلسل "سلطانة المعز" من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته محمود عبدالمغني، وحسن حسني.