توم هانكس يتبرع "بسلاح قوي" لمحاربة كورونا

أعلن الممثل المخضرم توم هانكس، تبرعه بدمائه وزوجته ريتا ويلسون لمساعدة الأطباء في إيجاد مصل، بعد تعافي الثنائي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مؤخرا.

وكشف هانكس مؤخرا أن جسمه وزوجته يحتويان على أجسام مضادة، ولذلك بدأ حملة للتبرع بدمائه.

ومازح هانكس جمهوره عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، أنه في حالة اكتشاف مصل للفيروس عن طريق دمائه، سيطلق عليه "ذا هانكسين".

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ووفقا لموقع "موفيز داون" الأمريكي، أصيب محبو السينما بصدمة بعد إعلان هانكس إصابته وزوجته في منتصف شهر مارس/آذار الماضي، بعدوى فيروس كورونا المستجد، إلا أنه سرعان ما تبدد الذعر بعد تعافي النجمين من الوباء في غضون أسبوعين.

وأعلن الثنائي تخصيص وقتهما وجهدهما للمساعدة في إيجاد علاج للوباء، إذ شرح كلاهما الأعراض التي اختبرها خلال إصابته بالعدوى للمساعدة في نشر التوعية حول المرض.

وأوضح هانكس أن أعراض مرضه كانت معتدلة، في حين كانت أعراض زوجته أشد قسوة، وأصيبت بفقدان حاستي الشم والتذوق.



