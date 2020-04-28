مسلسلات رمضان 2020 المصرية.. المواعيد وقنوات العرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم ظروف الحظر التي فرضها فيروس كورونا المستجد، نجح صناع مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المصرية في إنهاء تصوير حلقات مسلسلاتهم، لتعرض على المحطات الفضائية المختلفة خلال شهر رمضان.

وفي السياق التالي، نستعرض المسلسلات التي تعرض خلال موسم رمضان الجاري، ومواعيد وقنوات عرضها.

فلانتينو

تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وسليمان عيد، ووفاء صادق.

وتدور أحداثه حول "نور عبدالمجيد"، الشهير بفلانتينو، الذي يملك مدارس إنترناشيونال مع وزوجته؛ وتدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المفاجآت.

10 مسلسلات كويتية تنافس في رمضان.. دراما بنكهة عربية

ويُعرض المسلسل على قناة mbc، وقناة cbc، وقناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي.





خيانة عهد

المسلسل تأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة يسرا، وخالد أنور، وجومانا مراد، وصبري فواز، ومحمد رياض، وهنادي مهنا، وخالد سرحان، وعبير صبري.

وتجسد يسرا دور امرأة تمتلك مصنع ملابس، وتقوم بحل مشاكل إخوتها، وتهمل ابنها الذى يتجه إلى تعاطي المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث في إطار اجتماعي.

والمسلسل يُعرض على قناة "سي بي سي"، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، وقناة "الحياة"، في تمام السادسة والنصف مساء كل يوم.

الفِتوة



تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة ياسر جلال، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ومي عمر، ورياض الخولي، وهنادي مهنا.

مسلسلات رمضان 2020 في الخليج.. وجبة "درامية" متكاملة

وتدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شؤونها فئة من الأشخاص الأقوياء، وكان يطلق عليهم "الفِتوات".

ويُعرض المسلسل في تمام الثانية عشر والنصف منتصف الليل على قناة الحياة.





النهاية

المسلسل بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، وناهد السباعي، ومحمود الليثي، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي.

وتدور أحداثه في عام 2120، حيث يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسانا آليا مستنسخا منه.

بطل مسلسل "النهاية" لـ"الخليج 365": أتوقع المطالبة بوقف عرضه

المسلسل يعرض حصرياً على قناة أون دراما، في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر.





رجالة البيت

تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد فهمي، وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، ودينا محسن، ولطفي لبيب، وعارفة عبدالرسول.

ويدور المسلسل حول تيمون وبومبا، اللذين ينتقلان للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسؤولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة للوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما.

ويعرض المسلسل على قناة dmc في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

البرنس

تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، وعبدالعزيز مخيون، ونجلاء بدر، ومحمد علاء، ومحمد حاتم، وأحمد زاهر، وريم سامي، ودنيا عبدالعزيز، وأحمد داش.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتواصل مع أفراد عائلته بعد وفاة والديه، ويجد نفسه مسؤولا عن الجميع.

ويُعرض المسلسل على قناة دي إم سي، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وقناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة 11 مساءً.





سلطانة المعز

تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، وبطولة غادة عبدالرازق، ومحمود الشرقاوي، وحسن حسني، ومحمد لطفي.

محمد صبحي لـ"الخليج 365": دراما رمضان مبتذلة وبرامج المقالب مرعبة

وتدور الأحداث في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

المسلسل يُعرض حصرياً على قناة النهار، في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.





شاهد عيان

تأليف أحمد مجدي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وبطولة حسن الرداد، وبسمة، وهنا شيحة، ومحمد لطفي، ووليد فواز، وريم عبدالقادر.

تدور الأحداث في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة، وعلاقته بزوجته وشقيقاتها.

المسلسل يعرض على قناة صدى البلد في الثالثة عصراً، وعلى صدى البلد دراما والقاهرة والناس في الرابعة، وعلى قناة نايل دراما في الساعة السادسة مساءً.





لعبة النسيان

تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، وأحمد داوود، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وروزالين البيه، وهديل حسن، ورجاء الجداوي، وعلي قاسم.

أحمد بدير لـ"الخليج 365": أنا حي.. وهذه حكايتي مع "يا أنا يا جدو"

تعيش امرأة حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماماً عندما تفقد ذاكرتها، وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

المسلسل يُعرض على قناة إم بي سي مصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements





بـ100 وش

تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، وعمر الشناوي، وشريف دسوقي، ولؤي عمران، وبيومي فؤاد، ومصطفى منصور.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي لايت، حيث يقع بطلا العمل في العديد من المفارقات الكوميدية.

والمسلسل يُعرض على قناة الحياة دراما، في الساعة الخامسة إلا ربع مساءً، وقناة الحياة في الثامنة إلا ربع مساءً.





الاختيار

تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، وآسر ياسين، ودينا فؤاد، وسارة عادل.

يتناول المسلسل حياة البطل الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ويعرض المسلسل على قناة "أون إي"، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر.





فرصة تانية

تأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وبطولة ياسمين صبري، وأحمد مجدي، وإدوارد.

نقاد مصريون لـ"الخليج 365": كورونا وضع صناع دراما رمضان في مأزق

وتدور الأحداث حول المهندسة ملك، التي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية، وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.

والمسلسل يعرض على قناة أون إي، في تمام الحادية عشر والنصف مساءً.

سكر زيادة

تأليف أمين جمال وورشته، وإخراج وائل إحسان، وبطولة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، والعديد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسي، وبيومي فؤاد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول 4 سيدات تم النصب عليهن، ليضطررن للعيش في فيلا واحدة، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضاً في نفس الفيلا.

ويعرض المسلسل على قناة إم بي سي مصر الساعة الثامنة مساءً، وعلى إم بي سي مصر 2، في الساعة العاشرة مساءً.





2 في الصندوق

تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، وأسامة أوس أوس، ومحمد ممدوح، ورحاب الجمل.

وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى، حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يومياً.

المسلسل يعرض في التاسعة والنصف بتوقيت مصر على قناة إم بي سي مصر.





لما كنا صغيرين

تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وبطولة خالد النبوي، ومحمود حميدة، وريهام حجاج، ونسرين أمين، وأشرف زكي.

وتدور الأحداث في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

والمسلسل يُعرض على قناة دى إم سي، في التاسعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة العاشرة والربع مساءً، وعلى القناة الأولى المصرية في الساعة الحادية عشرة.





ونحب تاني ليه

تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عزالعرب.

وتدور الأحداث حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من المواقف الكوميدية.

والمسلسل يعرض على سي بي سي دراما، في السادسة والنصف مساءً، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً على شاشة سي بي سي.





عمر و دياب

تأليف فاروق هاشم، وإخراج معتز التوني، وبطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، ومحمد محمود، وكارولين عزمي.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حول شابين يمران بالعديد من المفارقات والمشاكل، بسبب تراكم الديون عليهما.

يُعرض المسلسل في السادسة والنصف مساءً، على قناة "أون إي"، وعلى قناة الحياة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.





ولاد إمبابة

تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، وبطولة سعد الصغير، وفريدة سيف النصر، وسمير غانم، وعمرو رمزي، ومصطفى أبوسريع، وغادة نافع، وشمس، ومراد فكري صادق.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وعندما يصيروا شبابا يبدأ صراع العائلة على الإرث.

يعرض المسلسل على قناة النهار في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.



