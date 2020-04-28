تامر حسني يختار مسلسله في رمضان

كشف الفنان المصري تامر حسني، عبر حسابه على موقع انستغرام، عن متابعته لمسلسل “اتنين في الصندوق” الذي يعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

ونشر “حسني” عبر خاصية الستوري بعض اللقطات من المسلسل الذي هو من تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وغيرهم. تدور أحداثه في ثلاثين ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

من جهة أخرى، أطل تامر حسني ضمن أوبريت “إنت أقوى” الذي يشارك فيه مع عدد من نجوم الوطن العربي هم: محمد منير، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة، كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، وإخراج الكليب لطارق العريان.

الأوبريت عبارة عن رسالة تضامن مع الإنسانية من مصر لدعم الشعوب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العالم حاصداً مئات الآلاف من الإصابات والفيات.