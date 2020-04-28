تغيير نيللي كريم جلدها في "بـ100 وش" يجبر خالد يوسف على العودة للظهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجبرت الفنانة المصرية نيللي كريم مواطنها المخرج خالد يوسف، على الظهور مجددًا بعد غيابٍ استمر عدة أشهر منذ الأزمة الأخيرة التي تردد فيها اسمه بقضية مقاطع الفيديو الخادشة مع الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، وذلك لما تحظى به نيللي من اهتمامٍ واسعٍ حاليًا من جانب الجمهور والنقاد كونها استطاعت تغيير جلدها في الماراثون الرمضاني الجاري.

وعلقّ خالد يوسف على مسلسلات رمضان 2020، التي تحظى حاليًا بمتابعة واسعة من جانب الجمهور، فقال في تعليق صادم له، إن بعض الأعمال الفنية يحتاج صناعها إلى محاكمة عاجلة، حيث انتقد العديد جميع الأعمال الفنية التي تشارك في الماراثون الرمضاني الجاري ولم يستثن أحدًا سوى الفنانة المصرية نيللي كريم التي تشارك هذا العام بمسلسل "بـ 100 وش".

وأشاد بالمخرجة المصرية كاملة أبوذكري التي تقود مسلسل نيللي كريم إخراجيًا كما وجّه التحية لصناع هذا المسلسل، وأوضح أن بعض الأعمال الأخرى هابطة ولا تليق بمستوى المشاهد المصري إضافة إلى أن بعض الأعمال جاءت متوسطة.

وكتب خالد يوسف، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "حظر كامل في باريس أتاح لي فرصة أن أشاهد #مسلسلات_رمضان فيه حاجات تستحق التوقف أمامها بالثناء وفيه حاجات متوسطة المستوى وفيه أعمال تستحق أن يقدم أصحابها لمحاكمات فنية عاجلة".

وأردف خالد يوسف: "بس أكيد ده مش دوري إن أقول رأيي خاصة إنه ممكن يزعل زملاء والمهم رأي المشاهدين ومعاهم النقاد لكن أريد أن أقول مبدئيا كده المخرجة اللي بجد #كاملة_ابو_ذكري ومعها #نيللي_كريم و #آسر_ياسين وبقية صناع مسلسل #١٠٠_وش يستحقون مننا تحية كبيرة".

واختتم: "ده بس عقبال ما امتلك شجاعتي إن أقول رأيي كمشاهد مش كمخرج في كل الأعمال وأفيديونا أيها الأصدقاء نقول رأينا ولا بلاش والطيب أحسن".

Advertisements

ومن المعروف أن علاقة نيللي كريم بالمخرجة كاملة أبوذكري فنيًا لم تبدأ بهذا المسلسل حيث اعتادت نيللي كريم، على التعاون معها في غالبية أعمالها الدرامية حيث استطاعت نيللي أن تغير جلدها بعمل كوميدي تقوم ببطولته مع الفنان المصري آسر ياسين.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "بـ 100 وش"، تنفيذ نيللي كريم لعملية نصب جديدة حيث أسرعت "سكر" نيللي كريم لتسديد دينها والحصول على إيصال الأمانة للتخلص منه حيث بدأت نيللي كريم هذه العملية لتعويض خسارتها في سرقة الخاتم.

مسلسل "بـ100 وش" هو من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الشباب وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري وإنتاج جمال العدل.