العيش في زمن الكورونا: خمسة أفلام قصيرة عن الوضع الحالي في لبنان

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"الخليج 365" من بيروت: العيش في زمن الكورونا هي مبادرة لصناعة أفلام تلفت الانتباه إلى الوضع الحالي المتأثر جداً بحالة الكورونا التي تضرب العالم. تم إطلاقها للمساهمة بتسليط الضوء على قصص وروايات أخرى تتناول هذا الوضع كبديل لوسائل الإعلام الإخبارية. خمسة من صانعي الأفلام يأخذوننا الى عالمهم وأفكارهم وربما أيضًا غضبهم أو مخاوفهم.

تم إطلاق هذه المبادرة في لبنان. وافق خمسة من المخرجين المعروفين على إنتاج كل واحد منهم فيلم قصير لمدة خمس دقائق تقريبًا.

المخرجون الخمسة من لبنان هم:

• لمياء جريج

• كارول منصور

• زينة صفير

• محمود حجيج Advertisements

• غسان سلهب

مبادرة "العيش في زمن الكورونا" تتميز بسرد قصص من الحياة اليومية تحت الحجر الصحي.

كانت شروط الإنتاج كما يلي:

- أنتاج كل مخرج فيلمًا مدته خمس دقائق.

- كان أمام كل مخرج أسبوع واحد لتصوير الفيلم.

- الأفلام مخصصة للمشاركة عبر وسائل التواصل الإجتماعي ويتم توزيعها بشكل غير حصري على موقع درج موجهة للجمهور اللبناني والعالمي.

فكرة المبادرة ل International Media Support (IMS) التي تقوم بالترويج ايضاً لهذه الأفلام. مواضيع قد تهمك : بالأرقام آخر إحصائيات تفشي فيروس كورونا ليوم : 28-04-2020

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